【逃犯條例】數百人響應「又一城罷買日」　示威者到美心旗下店取號碼紙 (18:18)

該女子表示，雖然知道示威者對拍照較敏感，但認為自己的行為對示威者無傷害，只是想拍下「如此特別的狀况」；被追趕時有感被襲，事後仍感驚慌，希望由記者陪同到港鐵站離開。

【17:32】示威者號召到又一城頂層的美食中心，並破壞「藍店」或中資餐廳如吉野家、麥當勞等。示威者打爛麥當勞的兩部自動售賣機，又在吉野家、太興櫃枱貼上「奶共商店」、「撐警商店」等。當有人光顧該些店，示威者大叫「仲食得落呀？」，有食客不滿，回應指「唔通咩都唔食」。近下午5時半，美食中心內所有店舖落閘後，示威者散去其他樓層。

【16:32】示威者轉到又一城內另一間美心集團旗下的餐廳「COVA」，並佔據餐廳外座位，又向餐廳內食客大叫「食美心，無良心」。餐廳現時剩下數名食客，職員亦將門關上。

其後有兩名食客進入餐廳後，示威者欲跟隨入內「幫襯」，惟店員表示已關店，該兩名食客只是叫外賣。示威者不滿，繼續大叫「食美心，無良心」，並將號碼紙條貼在「COVA」門外。

【15:52】示威者從「EXP」及「simplylife」取號碼紙，紙條貫穿L2層至LG2層共六層樓；同時示威者圍繞中庭不停大叫口號。各樓層均有部分商舖落閘。

9歲的Jayden在家長陪同下不停取號碼紙。他表示今天父母帶他到又一城示威，又稱不去銅鑼灣是害怕被捕。他說自己平日在facebook接觸到反修例運動的資訊，曾出席6．9遊行及「香港之路」人鏈活動，他認為要爭取自由，否則「好多嘢都做唔到」。

不願具名的「simplylife」食客表示，示威者只在餐廳外行動，對食客沒有影響。她事前不知商場有示威，但認為示威者尚算和平，沒有感受到安全受威脅。她說，臨近國慶，未來數天都會有示威行動，「佢哋有權去表達意見」，她會避免到示威區，因擔心交通受阻或誤中催淚彈。

【15:06】反修訂《逃犯條例》示威不斷，有網民今日（29日）發起「又一城罷買日」，號召下午一時於又一城內「齋睇唔買」。中午時分，商場內大部分店舖、溜冰場及戲院等均照常營業。據記者觀察，大部分樓層有身穿反光衣的保安巡邏。

下午近一時半，逾百人聚集商場中庭大叫「光復香港，時代革命」等口號，又高唱《願榮光歸香港》，亦有人呼籲「2點半銅鑼灣見」，但未見有任何圍堵店舖的行動。26歲的吳小姐表示，得知港島區有行動，但順路來又一城，又認為「香港發生咁大件事，無理由大家仲可以照常行街睇戲」，故希望在商場內行動可提高大家對反修例運動的意識。

另有人在美心集團旗下的餐廳「EXP」、「千両」及「simplylife」取號碼紙，造成一條長長的紙條，店員未有阻止，其後「千両」於下午近3時落閘。

40多歲的顧先生稱，要到又一城買日用品，並認為今天示威者的行動未有影響他，他形容「好和平」，一旦示威者開始破壞店舖便會馬上離開。他表示，和平示威不會影響他日常生活，「都會照出街，唔通斬腳趾避沙蟲」。

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