【逃犯條例】警方灣仔金鐘施催淚彈驅散示威者 (16:36)

【16:25】警方出動水炮車，在金鐘一帶噴射藍色水。另外，警方於灣仔施放多枚催淚彈，又不斷要求在灣仔站A出口的人群離開。

【16:06】警方從灣仔一天橋上發射催淚彈，有人受傷。

【16:00】警方在金鐘夏慤道及金鐘道發射至少10枚催淚彈。警方舉起藍旗警告，表示即將清場。

【15:55】警方從灣仔站A出口內，向外射水，其後發射多發催淚彈。警方亦在金鐘一帶發射催淚彈驅散示威者。

【15:50】港鐵宣布灣仔站關閉，港島線列車不停灣仔站。較早時間，有示威者破壞灣仔站（港島交通情況按此），灣仔站A出口的玻璃碎裂，另有人大力拍打鐵閘。

【15:38】示威者於金鐘太古廣場對出的金鐘道縱火，焚燒雜物，包括國慶標語，現場冒出濃煙。

【15:26】在警方銅鑼灣行動中，有警員穿上防暴護甲，據了解為警方早前向內地大批購入的防暴護甲。

【15:14】有人在灣仔軒尼詩道一間星巴克（Starbucks）外，用噴漆噴上「罷買」字句。

【15:09】有前線急救醫護人員下午2時許發起誓師大會，因有防暴警察佈防而到時代廣場集合，當中數十人手持約15款不同國家的國旗，以及聯合國的旗幟。該批人約3時走出軒尼詩道，向金鐘方向前進。

【14:49】現場呼籲群眾行往金鐘政府總部。

【14:41】在高士威道與怡和街交界電車路，有警察使用手擲催淚彈。相關警察事後上警車離開。

【14:37】群眾再次佔據銅鑼灣怡和街。

【14:30】有人走到金百利商場暫避。警方拘捕多人。另有一批人往鵝頸橋方向前行。

【14:23】警方在崇光百貨（SOGO）外施放多枚催淚彈，驅散在場的人。

【14:15】警方於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外施放胡椒噴霧，在場的立法會議員朱凱廸「中椒」。

【13:54】人民力量立法會議員陳志全在facebook表示，人民力量成員譚得志（快必）在東角道被捕。

【13:43】警方在銅鑼灣E出口對開舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【13:37】港鐵表示，由於港島區將有公眾活動進行，經風險評估，會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調整，包括關閉車站出入口、列車不停車站或關閉車站等。基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。

【13:35】在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外，有外國人被截查，他向警員索取委任證，警員即時出示。

【13:33】有在場警察警告現場的人正在非法集結，呼籲盡快散去，否則會進行驅散。部分警察以黑布遮面。

【13:21】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今（29日）發起「全球反極權大遊行」，下午2時半在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）集合；遊行無申請不反對通知書。中午左右，大批防暴警察於銅鑼灣佈防，有警察於東角道、駱克道一帶等戒備。

市民陳小姐早上在銅鑼灣上班，原本打算完成半天工作後，到附近家具店逛逛，但見到大批警察在街頭，唯有趕快離開銅鑼灣。她說：「成個銅鑼灣地帶變得好『癡線』，警察企喺度『等人』，著黑衫就等於参與非法集结，日光日白就搜身拉人，癡線㗎！」

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