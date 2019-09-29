【逃犯條例】警方波斯富街發射催淚彈 (21:01)

【20:59】在鵝頸橋對開，一名男子疑被「私了」釀衝突，警方再作驅散。

【20:47】警方在鵝頸橋一帶發射一枚催淚彈。有市民走避不及吸入催淚煙，需要坐在路旁讓急救員治理。

【20:35】在鵝頸橋附近，警方施放胡椒噴霧，有記者「中椒」。

【20:30】在鵝頸橋附近，民主黨立法會議員許智峯要求與現場指揮官對話，他稱現場無人衝擊。防暴警察舉紅旗，警告停止衝擊。

【20:02】大批防暴警察向灣仔方向退，經鵝頸橋底時被大批穿街坊裝的市民指罵。防暴警察其後舉黑旗。

【20:00】在崇光百貨（SOGO）外的水炮車及速龍小隊離開，市民報以噓聲及粗口。

【19:21】防暴警察於銅鑼灣皇室堡外設防線，有並非穿黑衣、沒戴裝備的市民圍觀，向警察高叫口號。警方則警告在場者已破壞安寧，要求他們離開。

水炮車停在崇光百貨（SOGO）外戒備。

【19:18】在銅鑼灣怡和街的防暴警察上車離開。

【19:05】水炮車在鵝頸橋向燃燒的路障射顏色水，其後進入銅鑼灣一帶。有防暴警察在波斯富街設防線。

【19:00】示威者退到鵝頸橋後往時代廣場走，現場呼籲示威者盡快散去；有人焚燒鵝頸橋的路障。

【18:50】水炮車抵達駱克道，向正燃燒的路障射水。水炮車又以廣播警告，將會使用顏色水及催淚水劑。

【18:37】警方防線由灣仔向銅鑼灣方向推進，並發射多枚催淚彈。有示威者焚燒馬路上的路障。

【18:30】示威者於灣仔菲林明道一天橋上舉黑旗及橙旗警告，又施放多枚催淚彈；示威者則擲汽油彈。

【18:19】灣仔衝突持續，警方於灣仔站附近一天橋上舉起黑旗警告。有示威者續在灣仔一帶的馬路投擲汽油彈縱火。

【17:55】消防員到場救火。

【17:49】灣仔站一個近修頓球場的出口被縱火。

【17:12】較早前在灣仔有女子受傷，為一名印尼記者。現場有急救員稱該名受傷記者有戴普通眼罩，右眼及額頭腫起，仍能回應急救員。現時已有救護員到場。

【17:00】有示威者在灣仔入境事務大樓外的告士打道設置路障，部分示威者走出馬路。

【16:59】在灣仔通往稅務大樓的天橋上，有一名身穿記者反光衣的女記者眼部中彈受傷，現場的急救員表示為橡膠子彈，正為傷者搶救。

【16:50】港鐵宣布金鐘站關閉（港島交通情況按此）。有速龍小隊成員從政總方向衝出，在夏慤道將多人制服。

【16:45】警方再度於金鐘出動水炮車，噴射藍色水驅散人群。

【16:34】在金鐘一帶，下午4時許，警方與示威者發生持續約10分鐘「激戰」，警方以催淚彈、布袋彈等驅散，示威者則扔磚，汽油彈等。及後警方撤退，示威者追打警車。

【16:25】警方出動水炮車，在金鐘一帶噴射藍色水。另外，警方於灣仔施放多枚催淚彈，又不斷要求在灣仔站A出口的人群離開。

【16:06】警方從灣仔一天橋上發射催淚彈，有人受傷。

【16:00】警方在金鐘夏慤道及金鐘道發射至少10枚催淚彈。警方舉起藍旗警告，表示即將清場。

【15:55】警方從灣仔站A出口內，向外射水，其後發射多發催淚彈。警方亦在金鐘一帶發射催淚彈驅散示威者。

【15:50】港鐵宣布灣仔站關閉，港島線列車不停灣仔站。較早時間，有示威者破壞灣仔站（港島交通情況按此），灣仔站A出口的玻璃碎裂，另有人大力拍打鐵閘。

【15:38】示威者於金鐘太古廣場對出的金鐘道縱火，焚燒雜物，包括國慶標語，現場冒出濃煙。

【15:26】在警方銅鑼灣行動中，有警員穿上防暴護甲，據了解為警方早前向內地大批購入的防暴護甲。

【15:14】有人在灣仔軒尼詩道一間星巴克（Starbucks）外，用噴漆噴上「罷買」字句。

【15:09】有前線急救醫護人員下午2時許發起誓師大會，因有防暴警察佈防而到時代廣場集合，當中數十人手持約15款不同國家的國旗，以及聯合國的旗幟。該批人約3時走出軒尼詩道，向金鐘方向前進。

【14:49】現場呼籲群眾行往金鐘政府總部。

【14:41】在高士威道與怡和街交界電車路，有警察使用手擲催淚彈。相關警察事後上警車離開。

【14:37】群眾再次佔據銅鑼灣怡和街。

【14:30】有人走到金百利商場暫避。警方拘捕多人。另有一批人往鵝頸橋方向前行。

【14:23】警方在崇光百貨（SOGO）外施放多枚催淚彈，驅散在場的人。

【14:15】警方於銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外施放胡椒噴霧，在場的立法會議員朱凱廸「中椒」。

【13:54】人民力量立法會議員陳志全在facebook表示，人民力量成員譚得志（快必）在東角道被捕。

【13:43】警方在銅鑼灣E出口對開舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【13:37】港鐵表示，由於港島區將有公眾活動進行，經風險評估，會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調整，包括關閉車站出入口、列車不停車站或關閉車站等。基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。

【13:35】在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）外，有外國人被截查，他向警員索取委任證，警員即時出示。

【13:33】有在場警察警告現場的人正在非法集結，呼籲盡快散去，否則會進行驅散。部分警察以黑布遮面。

【13:21】反修訂《逃犯條例》風波持續，有網民今（29日）發起「全球反極權大遊行」，下午2時半在銅鑼灣崇光百貨（SOGO）集合；遊行無申請不反對通知書。中午左右，大批防暴警察於銅鑼灣佈防，有警察於東角道、駱克道一帶等戒備。

市民陳小姐早上在銅鑼灣上班，原本打算完成半天工作後，到附近家具店逛逛，但見到大批警察在街頭，唯有趕快離開銅鑼灣。她說：「成個銅鑼灣地帶變得好『癡線』，警察企喺度『等人』，著黑衫就等於参與非法集结，日光日白就搜身拉人，癡線㗎！」

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