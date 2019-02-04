【逃犯條例】葉兆輝：政府不回應訴求和理非可以「很盡」　籲止暴制亂要實事求是 (11:46)

相關報道︰憂青年自殺率回升 葉兆輝籲市民轉傳資訊前三思

葉兆輝表示，一個進步的社會需要關注市民的訴求，他希望反修例運動令政府明白，香港人一直都是「和理非」，但當政府不回應社會的訴求，其實可以「去得很盡」，社會會為此付出很大代價。

談及近期本港發生的暴力行為，葉兆輝認為，暴力不能解決問題，會帶來危險，指打爛東西和擲汽油彈等是遠超文明社會可接受的事，對達到目標無幫助。他說，情況如大家搭同一艘豪華船，船長對乘客意見不能充耳不聞，乘客亦不可以鑿穿艘船，否則「大家就真係攬抄」。

葉兆輝稱，政府在處理青年問題，不應該陷於簡單化，以為部分年輕人只有房屋或出路的訴求，又說這一代年輕人除了有物質需要，同樣關心自由、民主等普世價值。他期望不同意見的人表達意見時文明理性，而政府亦要實事求是，不要「賣口乖」，應提供願景和方向，創造有利的社會環境止暴制亂。

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另外，他指出，去年本港自殺率較2017年有改善，但今年數字再上升，多與過去3個月社會氣氛繃緊有關。他提醒，每宗自殺個案都要經死因庭檢視，呼籲市民小心處理這方面的資訊，不要為社區帶來恐懼。

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