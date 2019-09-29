口罩男炮台山「連儂牆」撕單張　持硬物襲擊市民 (09:53)

其後，4名男子突然走近一名在旁拍攝的黑衣男子，在對面馬路拍攝的市民呼叫「停手」、「打人呀」、「黑社會」，並跑向該4名口罩男。當時一名舉著手機拍攝的女士稱：「你可以搣、唔可以打人」，又稱「廣東話講正啲啦，大陸狗」，遭其中一名戴口罩男子以手襲擊，其中一人更取出疑似塑膠水喉通，襲擊上前保護女子的市民。

4名戴口罩男子其後往北角方向離開，一名身穿黑衣的市民上前問「我部電話呢？」，再遭口罩男以手襲擊倒地，黑衣市民稱：「我咩都無做過」。

警方表示，於凌晨零時24分接報，指一名31歲翁姓男子因目光問題，於炮台山港鐵站對開與4名中國籍男子爭執，其間4男以手襲擊翁姓男子，導致他面、胸口及手部受傷，4名男子事後逃逸。至凌晨零時40分，警方再接報，一名29歲陳姓男子於上址與3名年約40至50歲中國籍男子，因拍攝問題爭執，其間3名男子懷疑襲擊陳姓男子，其中一名男子以硬物襲擊陳姓男子，導致他面部受傷。

警方接報到場處理兩宗案件，經初步調查，將案件列襲擊致造成實際身體傷害處理，交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫時未有人被捕。兩名傷者清醒被送往律敦治醫院治理。

逃犯條例 相關報道：

傘運5年再佔夏愨道 警催淚彈水炮車驅散 集會後示威者破壞政總

和理非未懼衝突：與勇武有默契 民陣：30萬人集會 警：高峰時8440

元祖連儂牆 WE ARE BACK直幡 呼應5年前

睹速龍入車廂打人 恐懼揮之不去 憶8．31 三青年難忘守護陌生婆婆

林鄭與社區對話 汪洋稱中央支持

日前聽證會支持反修例 美學者稱被拒入境