【逃犯條例】張建宗：對話絕非政治騷　「施政報告以改善民生為主軸」 (09:06)

政務司長張建宗今早（29日）發表題為〈對話展誠意 致力化分歧〉的網誌，表示過去3個多月，香港經歷不少折騰，社會不安令人憂心。他稱，特首上周四（26日）出席的首場「社區對話」大致順利舉行，形容是好的開始，亦強調絕非政治騷，特首及全體司局長會繼續走入社區，與社會各階層市民坦誠對話，不會「偏聽」。
特首林鄭月娥將於10月發表任內第三份《施政報告》，張建宗指出，下月發表的《施政報告》會是一份不一樣、不因循、不守舊，以改善民生為主軸的施政報告，並以新思維及政治勇氣，致力處理深層次的社會問題及矛盾。
張建宗提到10月1日中華人民共和國成立70周年，他表示，回顧香港在國家過去改革開放歷程中，一直以自身所長服務國家所需，同時受惠於內地的高速發展，體現香港與國家「同發展，共繁榮」，又稱香港要繼續繁榮安定，社會團結和諧，融入國家發展大局，是不可或缺。
此外，他表示，特區政府將舉行一系列慶祝國慶活動，包括升旗儀式、國慶酒會、重新編排的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演等，希望活動有助市民包括青年人，加深認識國家發展，以及珍視共同文化傳承。
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