【逃犯條例】612人道支援基金屢受批　陳日君︰絕對認真 (20:21)

吳靄儀︰法援所需金額很大 非一般緊急經濟支援可比

基金信託人之一吳靄儀指出，民事索償一旦敗訴必須支付自己及對方訟費，以每人450萬元計算，9宗個案已需4000多萬元。對於有人指控基金支援抗爭者數目較少，她說，法律支援所需金額很大，非一般緊急經濟支援可比。陳日君樞機補充「有啲錢睇落很大，但絕對需要」。

信託人許寶強︰基金資助音響 款項與行政費相若

早前有人批評基金資助音響，另一信託人許寶強表示，過往政黨在民陣舉辦的遊行作籌款，當中的百分之十會撥給民陣作統籌費，惟基金沒此開支項目，故最初否決基金撥款供民陣遊行統籌之用；及後，他認為基金也需為部分統籌負責，終決定資助音響開支。許寶強又以網上眾籌作比喻，網上眾籌也需行政費，形容此款項與行政費相若。同為信託人的何韻詩補充，該支出除音響外，也包含裝置、工人開支等費用，從維園到遊行終點均有相關設施，強調該支出與坊間同類設置價錢相若。

吳靄儀︰信託人也是邊學邊做

吳靄儀多次強調，所有基金信託人也是邊學邊做，亦盡力在增加基金透明度及保障求助者私隱之間找平衡點。她表示，基金的facebook專頁現已增聘兼職，會多對外發放信息，盼大眾能更了解基金運作。

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