【佔領運動5周年】海富中心小食店撐社運　時裝店主：年輕人長大後會後悔 (18:55)

佔領期間，小店曾在現場派飯，Wing說，當時已有客人留下一千、幾百元，說是給佔領學生的飯錢。她說，佔領時車輛無法駛入，送貨有困難，於是小店要多付一些錢，讓送貨員在灣仔以手推車運送，但當時生意影響不大。

5年過去，小店繼續送貨給示威者，Wing說，見到今次學生很有禮貌，「唔該前唔該後」，她說不想見到學生再被捕，批評警方已「沒人性、沒理性」。居住元朗的她說，7．21當晚在家中得知元朗站打人，雙手發抖，急急致電回家中的兒子，叫他到同學家住一晚。她表示，今次運動必須堅持爭取，認為年輕人爭取的民主自由是基本，「繼續仍有一絲希望，唔堅持，就死得！」

在海富中心開時裝店的Emme已不太記得5年前的今日，只模糊地記得當日有開店；佔領期間幾乎完全沒有生意，在附近工作的客人放工便離開，她曾要求業主減租但不果。

對於反修例運動，她說生意影響相對小，但她說，最初認為示威者反修例的初心是好的，但事件至今已造成太多民生破壞。她問道：「不明白年輕人想什麼？」她說，與家中兩個支持反修例的兒子已「無偈傾」，談起今次運動必吵架，她認為年輕人長大後，會對今天做的事後悔，屆時已太遲。

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