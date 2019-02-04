【Emily Online・短片】改《願榮光》歌詞拍MV　何君堯領唱：攜手抗暴徒 (17:59)

新MV《願平安歸香港》嘅第一句歌詞係「何以這褔地被破壞，何以要扮成極偉大」，與《榮光》嘅「何以這土地淚再流，何以令眾人亦憤恨」比較，兩首歌都係用「何以」做開頭。喺片段大約27秒出場嘅何君堯，就企咗喺成班樂手中間，同眾人一齊合唱「攜手抗暴徒，謾罵聲，聽得夠，盼和平不需詛咒」。

片中輯錄咗不少近月反修訂《逃犯條例》示威嘅場面，包括有示威者闖入立法會用噴漆塗黑區徽、打爛港鐵站控制室玻璃窗等，另有多張警員喺地上休息嘅照片，片尾就用黑色大字「支持香港警察 嚴正執法」作結。

「《願平安歸香港》管弦樂團及合唱團版 MV」由自稱「750-201萬香港人」、一群愛香港文化藝術嘅工作者製作，佢哋喺簡介話音符無分界限，相信填上唔同嘅歌詞，都可以凝聚同傳頌「750-201萬香港人」嘅諗法。

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