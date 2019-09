【逃犯條例．添馬集會】萬計市民迫爆添馬公園　政府：按基本法人大決定推動政制發展 (21:13)

【21:07】添馬公園的集會參加者大致散去。龍和道示威者向中環方向散去。

新加入「守護孩子」的吳女士表示,自己認為「yellow object」事件「好離譜,不應這樣對待一個人」,從而激發加入成為「守護孩子」的成員,今日首次出動。她說在現場比起看直播更擔心小朋友。

吳女士育有一子一女,均已30多歲,「毋須擔心」,其女兒更在外國暫不打算回港。吳今日只告訴子女會參與集會,怕他們擔心故沒有提及加入「守護孩子」行動。成為「yellow object」一員,吳女士暫認為不會被警察打,今日也暫未需要特別保護示威者,但希望能盡多一點力,家長也能為運動付出多點。

7月中成為「守護孩子」成員的余小姐表示,認識上周懷疑被防暴警察腳踢的男成員。她對事件感到非常憤怒,又相信該男成員沒有襲警。對於成員疑被警員踢,她說無被嚇怕或令她退縮,「愈怕就愈需要我們」。

余小姐又說,今晚集會其實大致和平,她不明白為何警方要在集會期間使用武力,令集會中止,認為這樣的行動令集會參加者難以及時散去。

【20:24】民陣宣布集會結束,呼籲長者、孕婦及行動不便者等先沿海濱向中環方向離去。

【20:15】市民在添馬公園以雷射筆射向國旗,之後有在場人士與操普通話者打鬥。

【20:05】9.28集會參加者阿欣5年前佔領運動時仍是大學生,如今已經投身職場。她說兩次運動中的心態及行動都不一樣,回想佔領運動時仍是學生,「想罷課就罷課」;但工作後有經濟負擔,會擔心公司立場與自己不同,在社交媒體上也不再大肆表露自己的意見,只會分享相關新聞。惟她表示,成長後對參與運動的想法更深,5年前有大台指示就跟從、做就是為了正義,但現在會多想在甚麼位置可做多點。

阿仁(化名)在佔領運動時多在旺角佔領區,認為佔領運動是其政治啟蒙。他說,現在參與反修例運動比起當年更害怕,因警方現時行動比過去更暴力,出動橡膠子彈,「以前站在警察面前,不用擔心他隨意打人」,加上長大後家庭負擔增加,站得比佔領運動時更後。

王先生夫婦今晚帶同兩名4、5歲子女參與集會。王太說,一家經常參與有警方不反對通知書的示威活動,近日留意到警方濫用武力,「其實有不反對通知書警察都會動武,但無不反對通知書就更癲」。她表示,8月5日一家都有響應三罷及來立法會「煲底」集會,及後見到防暴警察在夏慤道放催淚彈,當時一家人並無裝備,夫婦需抱起子女逃走。對於今晚風險,王先生認為都會是見機行事,批評警方濫暴,「根本而家係佢哋想點就點」。

【20:09】民陣召集人岑子杰呼籲集會參加者向灣仔方向及海傍企,「以免令香港警方驚慌。

【19:58】「和理非」凌先生帶同11歲兒子到集會。他認為2014年佔領和反修訂《逃犯條例》運動對下一代意義深遠,故帶兒子來見識,「很希望爭取到真普選」。對於場外有堵路,他說不擔心出現衝突或危險情況,「香港人好叻,有路就會走」。

【19:54】大會表示,因應警方要求,呼籲有意參加集會的市民前往海傍。

【19:53】佔領運動後選擇進行地區工作、當選區議員的鄺葆賢表示,5年來在社區內的工作有一定作用,例如街坊會多詢問及傾談有關社會政治事件,而在一些地區服務,如電腦班等,亦可教街坊接收不同資訊。她亦積極考慮參選11月的區議會選舉,繼續在地區內服務。但她也笑言地區工作與預想有不一樣,如過去不明白向長者發「長輩圖」的重要性,但現在也開始使用「長輩圖」發放資訊。她也留意到反修訂《逃犯條例》運動令更多人欲參選區議會,建議參選人不要只依賴反修例議題,而是要具體進行地區工作。

從事零售業的Peony,5年前看到警察施放催淚彈後就衝出金鐘。她表示,中間幾年曾放下佔領運動一事,2014年清場有人掛上「We will be back」橫額時都沒有想過真的會回來,但今日(28日)在報道看到有人在夏慤道掛上直幡寫上「We are back」時,別有一番感觸。她認為港人一度在佔領運動後消氣,但今次再走出來,大家都已預計是長期抗爭,相信運動仍會繼續,未會如佔領運動期間消沉。

【19:44】正在大台前方參與集會的高太表示,不擔心夏慤道堵路及海富天橋衝突會影響集會後或未能順利散去。她說,自己是「和理非」,但經歷多場示威後認為已與勇武示威者「有默契」,認為「和理非」的人聚集在集會場地,「可作為前線back up,警察不會衝過來」。

【19:36】夏愨道全線受阻。民陣召集人岑子杰表示,警方要求大會呼籲市民返回行人路,讓他們可繼續合法集會至晚上9時。岑稱會盡快向警方爭取更多集會位置。

一部政府飛行服務隊直升機停留在政府總部上空,大批市民用激光照射直升機底部。

【19:34】「佔中三子」之一朱耀明牧師上台發言,他說從青年人生上看到勇敢奮鬥,認為他們的堅持是毫不畏縮,他勉勵大家一起堅持向目標進發,「我們一定會看到勝利在望」。發言後,朱牧帶領眾人站立默哀,紀念由2014年佔領運動至今的受傷、犧牲者。

示威者在龍和道設路障。

【19:30】除夏慤道外,添美道車路亦站滿大批示威者

【19:23】大批市民走出夏慤道,並開始用雪糕筒等堵路。

【19:20】民陣集會開始,大會首先播放短片,回顧2014年佔領運動,以及近月的反修訂《逃犯條例》運動。

【19:08】大會表示,海富中心外仍有大批市民,呼籲他們經添美道進入添馬公園,或可到大台後方的海傍參與集會;又稱市民若想離開,可向中環或灣仔方向離去。

添馬公園內有人不適需急救員協助。

【18:49】添馬公園集會市民亮起手機燈光,亦有人用激光筆照向高處。

港鐵金鐘站A出口人太多,開始有人行出馬路。

【18:37】添馬公園已被市民「迫爆」,仍不停有市民經金鐘站A出口前往添馬公園,站內不時有人高叫「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」等口號。

【18:31】大批市民從港鐵金鐘站經海富橋前往添馬公園,大部分人身穿黑衣。金鐘站A出口十分擠迫。

【18:07】25人管弦樂隊和15人合唱團在添馬公園唱中英版《願榮光歸香港》及《Do you hear the people sing》,將一直唱至民陣集會開始。每唱完一首歌,現場高叫「光復香港 時代革命」。

【17:34】民陣今晚在添馬公園發起「9.28 反抗威權 迎接黎明」集會,傍晚近5時半,已有逾百人坐在添馬公園草地等候集會。有人在添馬公園各處掛起或貼上反修訂《逃犯條例》的時序、照片和文宣,亦有人擺放各種抗爭者手辦公仔。

港鐵已關閉金鐘、灣仔、銅鑼灣等站的部分出口,並表示個別車站會因應實際情況採取人流管理措施,有可能隨時關閉車站。

