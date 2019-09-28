【逃犯條例．添馬集會】萬人迫爆添馬公園　市民走出夏慤道堵路 (19:44)

【19:36】夏愨道全線受阻。民陣召集人岑子杰表示，警方要求大會呼籲市民返回行人路，讓他們可繼續合法集會至晚上9時。岑稱會盡快向警方爭取更多集會位置。

一部直升機停留在政府總部上空，大批市民用激光照射直升機底部。

【19:34】「佔中三子」之一朱耀明牧師上台發言，他說從青年人生上看到勇敢奮鬥，認為他們的堅持是毫不畏縮，他勉勵大家一起堅持向目標進發，「我們一定會看到勝利在望」。發言後，朱牧帶領眾人站立默哀，紀念由2014年佔領運動至今的受傷、犧牲者。

示威者在龍和道設路障。

【19:30】除夏慤道外，添美道車路亦站滿大批示威者

【19:23】大批市民走出夏慤道，並開始用雪糕筒等堵路。

【19:20】民陣集會開始，大會首先播放短片，回顧2014年佔領運動，以及近月的反修訂《逃犯條例》運動。

【19:08】大會表示，海富中心外仍有大批市民，呼籲他們經添美道進入添馬公園，或可到大台後方的海傍參與集會；又稱市民若想離開，可向中環或灣仔方向離去。

添馬公園內有人不適需急救員協助。

【18:49】添馬公園集會市民亮起手機燈光，亦有人用激光筆照向高處。

港鐵金鐘站A出口人太多，開始有人行出馬路。

【18:37】添馬公園已被市民「迫爆」，仍不停有市民經金鐘站A出口前往添馬公園，站內不時有人高叫「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」等口號。

【18:31】大批市民從港鐵金鐘站經海富橋前往添馬公園，大部分人身穿黑衣。金鐘站A出口十分擠迫。

【18:07】25人管弦樂隊和15人合唱團在添馬公園唱中英版《願榮光歸香港》及《Do you hear the people sing》，將一直唱至民陣集會開始。每唱完一首歌，現場高叫「光復香港 時代革命」。

【17:34】民陣今晚在添馬公園發起「9．28 反抗威權 迎接黎明」集會，傍晚近5時半，已有逾百人坐在添馬公園草地等候集會。有人在添馬公園各處掛起或貼上反修訂《逃犯條例》的時序、照片和文宣，亦有人擺放各種抗爭者手辦公仔。

港鐵已關閉金鐘、灣仔、銅鑼灣等站的部分出口，並表示個別車站會因應實際情況採取人流管理措施，有可能隨時關閉車站。

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