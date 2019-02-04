【佔領運動5周年】父抱4歲女看連儂牆　「她將來什麼顏色就由她思考吧」 (17:23)

對於7月1日有年輕示威者衝入立法會，他感到特別深刻，「以前爸爸都講，你和平示威就可以，但無想過年輕人願意行出來，犧牲那麼多，是他們教識我們這些」。他又為子女擔憂將來生活，「梗係擔心啦！好多身邊的人都說要移民」。

回看近月運動，他說很希望「制裁所有警察」，他留意到警務處副處長（特別職務）劉業成致同袍的話，認為「不能接受，香港人是有眼睛的，看到你們做多了的行為」，如打犯人、制服被捕者的粗暴行為等，令人感到執法不公。

剛升讀大學的阿妍今午到金鐘重建連儂牆，作為學生的她零用錢不多，仍自掏約400元印製文宣海報。她解釋，自己未能付出很多，眼見許多長者可能只收看無綫新聞，未必能接收全面資訊，故希望張貼海報，令長輩也可明白這場運動、警察濫權的問題。

她說，5年前仍是中二生，曾響應罷課活動，而現在她會積極參與示威，如買物資等。她說，2014年算是自己的政治啟蒙，本來想修讀法律，最終選修政治。她認為，5年來港人仍非常渴望雙普選，現時社會抗爭意識更強硬，形容目前「無得再退，因為現在更離譜，撕開了政府的遮醜布」。

她表示，今次運動起因是「反送中」，但一路發展揭示警方濫暴，「警權好似大過政府，張建宗講一句畀警察鬧返轉頭，林鄭又好像身不由己」。對比5年前佔領運動後港人士氣較頹廢，而現在仍有許多人堅持走出來，「香港仍有希望」。

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