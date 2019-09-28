【佔領運動5周年．短片】市民金鐘重建連儂牆　海富維園築連儂之路 (18:00)

【17:58】金鐘連儂牆有市民發起默站儀式，紀念5年前同日下午5時58分關，警方一共在行動中施放87枚催淚彈。默站期間，市民肅立並把右手握拳放在左胸前。

【17:06】有市民在金鐘用便條貼製成彩色直幡，上面寫上「人民乘願歸來 We Are Back」。

銅鑼灣波斯富街一度有人走出馬路在地上貼文宣，橫跨馬路。

【16:40】市民由維園至金鐘添馬公園沿街貼文宣，築起連接多區的連儂之路。

【16:06】今日（28日）是佔領運動5周年，2014年市民在金鐘政府總部外建「連儂牆」，寫下鼓勵說話，成為運動中一處地標。今日下午，一批市民響應網上呼籲，回到這裏張貼文宣海報。另外，網上亦號召在金鐘海富中心及銅鑼灣維園築「連儂之路」。約3時45分，有市民在連接海富中心及政府總部的天橋，掛上寫有「人民乘願歸來 We are back」的巨型直幡，警方於4時拆去直幡。

下午3時半，銅鑼灣維園外高士威道行人路兩旁有人開始貼文宣，其中一邊貼上由6月9日起的每件抗爭重大事件。大學生陳小姐與剛大學畢業的李先生印製了約500張主要為英語及未來兩日抗爭行動的文宣，特意找到支持運動的印刷公司以較便宜的價格印製，仍花了數百元。

陳小姐說，連儂之路結合了是次運動中的連儂牆及人鏈活動，希望文宣可助把資訊帶給不常使用網絡、難以吸收相關資訊的人。

居港十年、由歐洲來港的John（化名）經過維園拍下寫有英文字句的文宣，他對活動以及港人抗爭表示支持，自己也有參與和平遊行，6．12當日也有經過金鐘。他說，十年來有感香港愈來愈像中國內地，考慮過搬離香港，他指摘特首林鄭月娥只聽從中國指示行事。他拒絕拍照，亦不願留下原居地及姓名，只說「You never know China」。

下午4時許，記利佐治街有另一批市民延續維園外的連儂之路。

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