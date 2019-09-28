【逃犯條例．添馬集會】夏慤道警施催淚煙　警員政總高處向地面開槍 (21:05)

龍和道示威者向中環方向散去，而本來在添馬公園的集會參加者大致散去。

【21:00】大批示威者仍在海富天橋下方聚集，部分人退向金鐘港鐵站。亦有示威者在夏慤道搬運大量路磚，又有人在馬路上焚燒紙皮箱。

【20:56】警方表示，激進暴力示威者在政府總部外投擲汽油彈，危害在場人士和警務人員安全。警方使用相應武力驅散，警告示威者立即停止違法行為及離去。警方提醒附近一帶市民留意情況，盡量留在室內安全地方。

大會堂外有一批防暴警集結。

【20:51】政總外警員射催淚彈。

【20:47】現場年輕人不斷呼籲其他人1離開，有人亦在夏慤道一邊走動一邊說「今日唔打啦，留力十月一」。民陣在添美道、夏慤道嗌咪，呼籲現場人士離開，但仍有不少人不願離開。政總高處有3名警員持長槍指向地面，現場傳出槍聲。

【20:42】水炮車駛到水馬後方，噴射藍色水柱及胡椒水，示威者向灣仔方向撤退。警員亦在水馬後噴射大量胡椒水。特首辦外的警員戴上防毒面具。有示威者再擲出汽油彈。

【20:37】有示威者政總西翼大型水馬內擲汽油彈，警方持續噴洒大量胡椒水劑。有前線示威者在添美道一帶，呼籲沒有裝備的人離開。水馬內警員嘗試用水喉救熄汽油彈引起的小火。

警方表示，有大量暴力示威者於夏慤道堵路，並向警務人員投擲磚頭，嚴重威脅市民和警務人員的人身安全，警方將於短時間內使用相應武力驅散，呼籲在場人士停止違法行為，並立即離開。

【20:34】政府總部外的警員多次從水馬內，以消防喉向水馬外噴水。

【20:25】夏慤道天橋有示威者企圖焚燒共產黨旗。

【20:20】龍和道示威者與特首辦水馬內的防暴警察對峙，不斷指罵警察，警方多次噴射胡椒噴劑。

【20:10】民陣副召集人剛才到夏慤道天橋對峙位置，表示警方要求民陣短時間內處理現時違法行為，否則會出動防暴警察驅散。他提醒「無gear」或和理非的市民撤離，「10月1日再見」。

【20:05】水炮車由政總後駛出。

【20:00】警員一度衝到政總外夏慤道的閘前，短暫停留後後退。警員在水馬後方噴射大量胡椒水劑。示威者組成傘陣緩緩後退。

【19:56】政總外夏慤道警員在水馬內再次舉起紅旗。

警方表示，晚上約7時30分，有示威者堵塞夏慤道全部行車線，現場交通嚴重擠塞。有暴力示威者於政府總部附近破壞公物以及用「鐳射光線」照射直升機，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方警告示威者立即停止違法行為。警方提醒市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【19:54】有示威者不斷向水馬內的警員投擲磚塊雜物。

【19:51】夏慤道政總警員從水馬內向高處施放胡椒水劑。示威者不斷以激光筆照向警員，警員以強力電筒還擊。

【19:46】政總對開夏慤道警員舉紅旗。

【19:44】夏慤道政總警員向水馬外施胡椒噴劑。

【19:36】在金鐘上空盤旋的直升機被大批人以激光筆照射。

【19:26】夏慤道已被示威者完全封鎖。添美道馬路亦站滿大批示威者。龍和道亦已設置了路障。

警方表示，有示威者於晚上6時30分衝擊政府總部出入口的警方防線，亦有示威者用「鐳射光線」照射現場警員。警方多次警告示威者停止違法行為無效，已因應現場情況使用最低武力。警方警告示威者盡快停止違法行為。

【19:23】有大批市民走出夏慤道，開始用雪糕筒等堵路。

【19:20】防暴警已退去，仍有數十名示威者包圍海富天橋往政總路口的水馬及鐵閘。

【19:05】有示威者警員後退，隨即爬上水馬叫罵挑釁，向警員高叫「黑社會」、「出嚟啦喂」，亦有人持續拍打及用傘敲擊鐵閘。

【19:00】防暴警察再由政總走到海富橋，向鐵閘外的記者施放胡椒噴霧，隨即再搬出兩個巨型水馬擋在鐵閘後，然後退回政府總部。但警員退後時，其中一名警員再突然衝前向水馬外噴椒。

【18:50】有示威者不斷踢鐵閘，警方擴播警告示威者不要再用激光筆照射，惹來示威者指罵，警方再舉紅旗。警員向高處施放噴椒噴劑，示威者退到較遠位置，多名記者被噴中。

【18:47】有示威者繼續踢鐵閘，警員在鐵閘後方再旗紅旗及再施放噴椒噴劑，示威者稍為後退。

【18:43】海富天橋通往政總位置被水馬及鐵閘封鎖，有示威者踢鐵閘，駐守後方的防暴警隨即舉紅旗警告，多名警員隨即施放胡椒噴劑。

【18:27】政總外有人爬上水馬；警察與聚集在附市的人對罵。

【18:06】立法會秘書處發出信息表示，根據警方指示，立法會綜合大樓現時並不安全。經立法會行政管理委員會主席同意，秘書處已發出紅色警示。基於安全考慮，在紅色警示生效期間，除指定的秘書處職員及執勤的警員，其他人士均不可進入大樓，所有在大樓內的人必須立即撤離。

一批防暴警察在港鐵金鐘站內戒備，附近有一批穿上反光衣的「守護孩子」成員。

【17:50】有人用雪糕筒及橙色膠帶封閉夏慤道轉入添美道的一條行車線。數名警員其後到場稍稍移動雪糕筒，然後登上警車離去。

【17:03】港鐵灣仔站B出口已落閘，有人在閘外貼上文宣單張。修頓球場外亦有大批市民在牆上貼文宣。

【16:26】港鐵表示，因應港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部分出入口。

軒尼詩道銅鑼灣廣場一期的銅鑼灣站B出口已拉閘。

金鐘上空有直升機盤旋。

【15:30】下午約2時，金鐘太古廣場地面出入口全部關閉，門外亦貼出告示，指示市民使用其他出入口，至於連接天橋及港鐵站的出入口則仍然開放。另外，配備防暴裝備的警員下午分別進入港鐵灣仔站及金鐘站。

【14:23】民陣今晚在添馬公園發起「9．28 反抗威權 迎接黎明」集會，中午時分，政總及中聯辦外均停泊了水炮車及「銳武」裝甲車。

記者中午分別到政總及中聯辦外觀察，中聯辦外停泊了兩輛水炮車及兩輛「銳武」裝甲車；政總外則停泊了一輛水炮車及一輛「銳武」裝甲車，亦有警員在場戒備。

據悉，警方今晚部署大約3000警力防範，因集會時間在晚上，按過去經驗晚間較常出現衝擊，而集會地點附近有「高風險建築物」，包括政總、警總等。

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