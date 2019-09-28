黃之鋒區選出戰海怡西　倘被DQ有應變方案 (13:25)

香港眾志成員周庭去年因眾志成員的身分被取消參加立法會補選資格，被問到會否擔心因眾志身分被DQ（取消競選資格），會否有「Plan B」，黃之鋒稱他已與負責民主派協調的「民主動力」商討了應變機制和方案。他指出，香港眾志由轉型開始就不是政黨，是壓力團體，所以他不會在「政治聯繫」一欄寫上「香港眾志」，他會填上「民主派」，強調絕不是為避嫌，他稱政府取消其參選資格與否，不取決於他是否眾志成員。

黃之鋒又說，香港眾志前主席羅冠聰在2016年都能參選立法會，如在國際社會如此關注、香港抗爭持續不斷的狀況下取消他的參選資格，說明了政府所說的「對話平台」是猶如公關欺騙伎倆，如政府願聽年輕人的聲音，就不會令他們參選、在體制內發聲的機會也沒有。

被問到區選當日會否擔心有人包圍票站，令選舉不公正，繼而令當局取消選舉。黃之鋒稱如民主派形勢大好，包圍票站可能會是「拿住國旗、愛國愛黨的熱心朋友」。

周庭區諾軒張超雄等撐場

周庭、港島區立法會議員區諾軒等出席撐場，周庭形容見到黃之鋒參選感覺奇妙，今次區選時值香港人面對暴力威脅的時侯，所有抱負民主的參選人，參選區選都是重要承諾。她稱，不知黃之鋒會否與她去年一樣面臨被DQ命運，如林鄭政府要用強硬政策取消黃之鋒的參選資格，反抗力度會更大，希望市民影響身邊的人出來投票。立法會議員張超雄指黃之鋒參選是「螳臂擋車」，冒險抵抗極權，又形容他如聖經中的大衛般對抗歌利亞。

黃之鋒表示，除了國際連線和街頭抗爭，他同樣相信社區民主的深耕。他說，希望透過參選，說明區議會不是選民服務的比拼，更是價值選擇。

現任海怡西區議員是新民黨陳家佩。

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