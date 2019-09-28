【逃犯條例】陳茂波：港經濟颱風超過3號波　全民派錢效益未必全在港 (12:17)

陳茂波指出，過去數月社會動盪，今年8月訪港旅客人次下跌近四成，9月初下跌近三成，飲食、酒店等業界面對巨大壓力，失業率上升。他預計10‧1黃金周訪港人次下跌，而最近亦有大量員工需要放無薪假期。

被問到政府會否全民派錢，陳茂波稱，資源應該要針對性地運用，全民派錢的經濟效益未必會全都在香港，因為市民會向外消費，如旅遊等，令金錢向外流，因此會盡量將錢用於基層和中產。他認為若要改善現況，最重要是平息暴力衝擊，並以對話代替對立，令社會回復平靜。他說，日前在社區對話中，政府以謙虛的態度與市民交流，反思不足。

食物及衛生局長陳肇始今早亦在商台節目上表示，首場社區對話中最觸動她的，是留意到「最大公因數是大家都愛香港，希望回復以前的香港，恢復秩序」。她指出，參加者發言坦率，意見對政府前行有建設性，但她認為只舉辦一場並不足夠，因政府聽得愈多愈明白因由，並作出行動解決問題，希望政府與大家一起出發。

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