【逃犯條例】美學者稱被拒入境香港　眾志：政府報復美國會審議《香港人權與民主法案》 (13:15)

加勒特接受《香港自由新聞》訪問時稱，原計劃來港探朋友及與其他學者交流等，豈料被拒入境，他問香港入境處職員有何原因會禁止人們入境，對方稱例如未能提供回程機票及酒店預訂證明等，但加勒特向入境處職員指出，這不適用於他的情况，因他已提供相關證明，但入境處職員稱這是內部決定，不必向他提供原因或解釋。加勒特認為，港府是出於「政治動機」拒絕他入境。

加勒特是《中國香港的反霸權：形象化城市抗議》的作者，過去曾多次出入境香港，均未受阻撓。香港眾志認為，此舉明顯與他早前在聽證會的發言有關，「政府在十一前夕，刻意禁止異議聲音入境，明顯是意圖對美國國會審議《香港人權與民主法案》進行報復」。

何韻詩回應指出，香港政府拒絕聽證學者入境，「證明佢（政府）好驚，明顯已經唔知應該點樣處理」，又認為此時政府已無任何辦法，打壓方式已經失控。她認為，要繼續維持政府的正常運作，應以政制方式回應。

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