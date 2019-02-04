【逃犯條例】涂謹申：政府難抵擋新屋嶺指控　葉國謙：值得考慮開放予外界了解實況 (11:26)

涂謹申建議，以後反修例衝突後，有兩名以上示威者被捕，便安排當值的太平紳士一小時內到警署，示威者如懷疑被打，便可向太平紳士投訴，認為有關措施積極，不允許警察濫權，政府可於「非常時期」令市民安心。

葉國謙則表示，政府已決定不再使用新屋嶺作為扣留中心，值得考慮開放該處予外界了解實況。他強調，法律上絕不容許警員濫用私刑，又提到在「七警案」中，時任警司朱經緯於2014年佔領運動期間，在旺角以警棍襲擊途人，最終受到法律制裁，因此警方執勤時，絕對應該嚴格遵守法律的規限。

對於政府前晚（26日）舉行「社區對話」，葉國謙表示，有對話比無對話好，但不能夠期望只憑一、兩次對話能解決目前深層次的騷亂。他說，五大訴求根本是做不到的事情，例如成立獨立調查委員會打擊警隊士氣，又稱現時已有行之有效的監警會機制。

涂謹申指出，政府在對話會上，僅提出停用新屋嶺作扣留中心，又未有回應當晚很多人要求成立獨立調查委員會的建議。他說，政府對話旨在聽取「和理非」意見，但民陣於10月1日舉辦的遊行及集會卻被拒絕，批評政府根本不想聽數十萬名市民的意見。

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