美國會委員會就雨傘運動5周年發聲明　促港府實施雙普選 (09:39)

聲明由CECC主席、民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）及共同主席、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）發表，指出香港雨傘運動5周年，香港自治、人權及自由在過去5年受到愈來愈多蠶食，香港當局取消立法會選舉候選人及議員資格，監禁民主派人士，宣布限制表達自由的國歌法，提出修訂《逃犯條例》草案，令所有香港居民，包括美國公民在內，有被引渡到中國大陸的風險。

委員會聲明表示，10月1日是中華人民共和國成立70周年，中國政府、中共和港府的領導人有機會開始致力改革香港選舉制度，恢復市民對港府的信任和信心，並呼籲優先考慮普選特首和普選產生所有立法會議員，並採取實質措施，加強香港的自治。

聲明續稱，隨着香港即將連續第17個星期舉行反修例示威，「我們將繼續與香港人站在一起。我們敦促港府盡快成立獨立調查委員會調查警察行為」。委員會同時呼籲美國政府調查有關香港示威者被羈押期間受到濫用暴力對待的報告，並發表聲明堅決支持香港的人權和民主，委員會亦會致力在美國國會迅速通過《香港人權與民主法案》。

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