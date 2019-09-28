麵包製作減鹽10%　7連鎖公司參加自願計劃 (00:00)

根據新推出的「自願減鈉目標」，預先包裝白方包的鈉含量上限和平均值設為每100克麵包490和380毫克，麥方包則為470和380毫克，4項標準較目前市場產品鈉含量低約10%。「自願減鈉目標」已獲7間連鎖麵包公司加入，包括大班、聖安娜、嘉頓、百佳、蛋撻王、英王麵包和超羣餅店。

食物安全中心首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔表示，將會在網頁上載參與計劃的減鈉麵包資料供消費者參考，一年後檢討執行情況，會考慮再調低減鈉目標，並計劃一年內再邀請非預先包裝的麵包店加入計劃。

蛋撻王行政總裁莊任明稱，過去幾年已逐漸減麵包製作的鹽用量，現時白方包和麥方包可做到每100克含278至377毫克鈉，符合「自願減鈉目標」。他解釋，加鹽可令麵包爽口、減黏稠口感，減鹽後打麵粉時間要加長以維持口感，師傅需時適應但可以做到，慢慢降低鹽量亦可令消費者容易習慣新口味。但他擔心麵包若製作得太淡會影響銷量，或令消費者選擇塗更多牛油、果醬，亦未必健康。

另外，飲品是港人攝入糖分的主要來源，吳志翔說，早前因此與手搖飲品製造商會面，討論手搖飲品減糖的可能，部分與會者同意為消費者設無糖或少糖選擇，亦考慮設小杯裝選擇，減低消費者總糖分攝取量。

其他報道：【耳念珠菌】瑪嘉烈再揭3病人帶菌 其中兩人因自身疾病離世

其他報道：多兩款胃藥含有或疑含可致癌物質要回收

其他報道：警方反對民陣10．1遊行