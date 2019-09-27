【逃犯條例】劉業成致函同袍：被抹黑為「黑警」是世上最大陰謀和謊言 (23:50)

對於警員被抹黑為「黑警」，他認為是「世界上最大的陰謀和謊言，我們被陷害」。他又批評有人，包括政黨、傳媒及社工界，不擇手段打擊香港政府的威信，公然支持暴力、煽動學生參參與示威等。而他認為，最令人憤慨的，是有人借新聞自由為藉口，公然做假，扭曲事實，煽動仇警。

信函全文如下：

致同袍們：

我在8月9日回歸警隊，從這天開始每天24小時同大家一起面對充滿仇恨、撕裂、動盪不安的社會和處理香港歷史上最嚴重及全無法紀的暴亂。

我回歸警隊其中沒有任何個人原因，我不是為名、不是為利。我從不怕辛苦。今天我希望同大家分享一下我回到警隊的感受。

今次因修例引發的動亂，令我對香港的未來真的很擔心。我擔心幾代無數香港人拼手抵足用血汗、辛勞建立的家（香港）、世界上最美好的城市，隨時被暴亂毁於一旦，一下子可能一發不可收拾。回歸警隊初期，我往往雖然很疲勞，卻難於入睡。有時在靜的一刻也想想，究竟我回歸做對了嗎？我能幫助我的同袍嗎？

但今天我可以同大家講，過去6個星期是我人生中最艱苦、最憂慮、但最光榮的日子。

我看見我們在前線的同袍，面對暴徒目無法紀肆無忌憚的罪行，包括衝擊警方防線，襲擊警察、攻擊警署及宿舍，威嚇警察和家人的人身安全，還要受盡很多，無理、不公平的屈辱、傷害時，同袍們仍然「守職而不廢」，盡忠職守，面對嚴重暴力、襲擊、危險、人身安全威脅，你們堅定維持香港法紀，「處義而不回」。

因為你們「守職而不廢，處義而不回」的偉大精神，香港在如此危難、危急、嚴重暴力、動亂中，才能「頂住下來」，沒有倒下來。

若沒有你們的堅持、頂住，香港將變成怎樣？真不敢想像。我想到此，從心底中向你們致上最無盡的感謝、感恩。我的同袍，在這嚴重動亂、破壞的日子，香港仍能「頂住」，全賴有你們，全賴香港三萬多警察！你們真的很了不起。能再次與你們共同奮鬥，共事是我的光榮。

指有人借新聞自由為藉口 「公然做假，斷章取義」

今年年初，我們仍然被公認為世界上最優良的警隊。我們與市民關係良好，互相信任、合作，市民滿意度高達84分，但一夜之間，同一樣的香港警察，卻全被抹黑為「黑警」，這是世界上最大的陰謀和謊言，我們被陷害。這幾個月，讓香港人看見香港很多非常醜陋的事情。香港一些人（政黨、議員，宗教，傳媒，教育及社工界）過往利用空泛口號去達到其政治目的及利益。近幾個月，他們變本加厲，不擇手段打擊香港政府的威信，不理是否嚴重的傷害整體社會，不分青紅皂白，公然支持暴力，向學生宣揚令人震驚、錯誤、仇恨的政治思想，煽動還在成長的學生參與示威、暴力、仇警行動。最令人憤慨是借新聞自由為藉口，公然做假，或斷章取義，扭曲事實，全力煽動仇警，破壞、撕裂香港人與人之間的關係。

維護法紀、治安，保障市民生命財產是香港警察的天職、使命。但因為一群人不擇手段，無中生有地將香港警察指控為打壓自由的「黑警」，利用「黑警」這樣的指控去煽動、製造嚴重的動亂、暴力。不幸有大量的香港市民、學生、信徒，受愚弄而參與或間接、直接支持了暴亂。香港現在因此被大肆破壞、暴力處處，止亂無期，人人充滿怨氣、仇恨，互不信任，連家人之間也互不信任，人心惶惶、不安，香港人不再快樂。

我們當然不是「黑警」，但心懷不詭的人不斷地造假、扭曲事實，全力抹黑我們。目的就是破壞香港市民與警察本來良好的關係，煽動仇恨，令更多暴亂因此而產生，破壞香港管治、安全。他們一起製造出來「黑警」這個失實的指控是這幾個月來暴力、動亂的根。使市民與市民的互相仇恨的根。這些「動亂之根」、「仇恨之根」都一定要撥除。根本上是沒有「黑警」，本來亦沒有「仇恨」。指控是「虛假的」、仇恨是「不真實的」。

香港今日最要緊迫的是撥亂反正，撥除一切動亂、仇恨之根。這目標不能只用法律或武力去達到。要徹底解決，我們香港警察要聯同香港各界一起努力，以大智慧去處理，一起齊心，堅決撥亂反正，才能回復我們本來和諧、安心快樂的香港。

同袍們，「和大怨，必有餘怨，安可以為善」。我們不祈望所有香港人都認同我們執法的決心，但我堅信絕大多數香港市民都支持及希望「止暴制亂」這個目標。只要我們得到香港市民一如往常的信任和支持，暴力、動亂將再難以煽動、推動。若仍有少數暴力人士，香港警察得到大眾市民支持和合作，我們一定能快速制止。香港便可回到世界最安全城市之列。

我懇請大家繼續以「守職而不廢，處義而不回」的精神去維護法紀，以「撥除仇恨之根、動亂之根」的方針去處理暴力。我們一齊共同努力早日邁向「止暴制亂」這個目標。讓香港回復到「人人和諧相處，守望相助，我們的家」。

劉業成敬上

2019-09-19

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