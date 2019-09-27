【逃犯條例】陳浩天獲准保釋須守宵禁令　稱往法院途中遭襲擊 (19:15)

反修例風波未息。有團體7月13日的光復上水活動，已被取諦的香港民族黨，其前召集人陳浩天於8月30日在機場被捕，他被控一項非法集結及一項襲警罪，案件今日（27日）在粉嶺裁判法院提堂，陳浩天暫毋須答辯，案件押後至12月4日，保釋期間須守宵禁令。陳浩天又稱到庭應訊前，被3至4名南亞裔人士襲擊，散庭後耳背及盤骨感痛楚。
被告陳浩天現為專欄作家，他被控一項參與非法集結和一項襲警罪，首控罪指他於2019年7月13日在上水新運路及智昌路交界，連同其他身分不詳的人非法集結在一起；另項控罪指他在同日同地襲擊警署警長陳國深。
據悉，當日下午4時50分，獲批不反對通知書的遊行完畢後，約100人在新運路聚集並霸佔道路，4名便衣警員截查2名男子期間，被至少10名示威者包括被告陳浩天尾隨，陳浩天從後推涉事警員的頭盔一下，涉事警員向後望時認出陳浩天，陳浩天退後、其他人上前攻擊該4名警員約20分鐘。涉事警員事後有獲取醫療報告。
辯方透露，被告計劃今晚至30日、及10月2日至3日離港演講，申請該日離港。裁判官批准被告以一萬元現金保釋，除以上離港日子外，其餘日子於凌晨12時至早上6時宵禁，及須到警署報到。
陳浩天散庭後向傳媒表示，他由粉嶺火車站前往法院期間、低頭用電話時，被3至4名佩戴帽、口罩和墨鏡的南亞裔人士以長電筒襲擊，陳浩天將他們推開並跑走，於散庭後耳背及盤骨仍感痛楚。被問到會否報案，他說當時附近有警察和警車巡邏，但仍被襲擊，反問「（報案）又如何呢？」，他說現時「處於自救狀態」。
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