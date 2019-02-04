【逃犯條例】網片見後巷有人疑被警踢　警方：只可肯定警身上長槍在男子身上搖晃 (18:12)

謝振中表示，警方根據過去數日所得到的新片段及資料，警方不能證實有關警員腳踢涉事男子，只能肯定處理涉事男子的警員身上有一支橙色柄長槍，而橙色柄長槍曾於涉事男子身上搖晃，而警方至目前亦未收到任何相關投訴。謝振中稱，警方希望影片持有人能將片段交予警方，並指相關人士如認為有需要，可與警方協助以進行跟進。

另外，消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華表示，近日網上流傳示威者可能會使用危險化學品，如磷粉、鎂粉及氯氣彈，他指出，不當使用這些化學品會對人體造成嚴重傷害，呼籲示威者切勿使用任何危險化學品，以及停止投擲汽油彈及縱火，其他市民應遠離相關區域，切勿圍觀。

他指出，若市民沾染到易燃、具腐蝕性或毒性的化學品，應立即脫下受污染衣物，並在可行情況下用大量清水從頭至腳、由上而下清洗；若在室內嗅到刺激氣體，應盡快走到室外地方；若在室外嗅到，應從上風位置盡快離開現場，有需要時應尋求醫療協助。他續指出，若有人身體被燃燒彈燒到，應立即停下及蹲低，用手掩臉以保護臉部及在地上滾動，直至火勢熄滅，現場的人亦可用滅火筒及毛氈滅火。若有傷口便應用大量水清洗，以及用保鮮紙或敷料包着傷口，減低感染風險。

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