【逃犯條例】守護香港大聯盟發起萬人國慶護國旗 (18:45)

下周二是十一國慶日。守護香港大聯盟發起國慶全民護旗行動，召集人黃英豪指出，屆時將計劃組織上萬名義工，分港島、九龍、新界東和新界西共4個區參與守護國旗行動。他又強調，屆時不會挑起爭端，也不會用武力護旗。
守護香港大聯盟今（27日）舉行記者會，黃英豪指出，從6月中旬至今，一些激進示威者把國旗也當成破壞對象，聯盟統計，6月至今已發生了9宗故意損毁及侮辱國旗事件。聯盟公布4個電話號碼，分為新界東、新界西、九龍及港島4個區域，有意參與護旗的人可留下名字及聯絡方法報名。他期望能明天能把萬人義工隊完全建立起來 。
至於如何「護旗」，黃英豪說，在配備上義工會有大聲公 ，當發現有人污損國旗時，可先制止該些人，再報警。他續指出，香港現時每人都有手機，可以把見到的拍下來。吳秋北則指出，期望「人人都是護旗手」的氛圍，可嚇怕破壞國旗的人。黃英豪強調，每組護旗義工人數不會超過公眾集會之法定人數。
被問到會否激化公眾矛盾，黃英豪指出，義工不會「撩交打」，只會勸喻和報警。他又說，短時間內未能提供全新裝備予義工，但租用了中巴車隊，可在需要時間調配。他又說，香港的士司機從業員總會亦願派員參與。
黃英豪又建議特區政府向高等法院申請臨時禁制令，把政府建築物外面懸掛國旗旗杆下方圓數十米的地域劃為禁區，禁止闖入及破壞國旗。他希望警察抽調警力，保護掛國旗之地標，一旦發現有破壞行為可及時制止。
有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華在例行記者會表示，由7月1日至上周日（22日），共有9宗損毀國旗的案件正在調查，其中5宗已作拘捕，部分案件已上法庭。
逃犯條例 相關報道：
【七一衝擊立法會】港大前學生會長孫曉嵐、城大學生記者 同被控進入會議廳
相關字詞﹕逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 五大訴求 國慶 十一 守護國旗 守護香港大聯盟 黃英豪 中巴車隊 編輯推介