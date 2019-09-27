【社區對話】江永祥確認一發言者為前輔警 (17:13)

稱警察休班參與社區對話屬公民權利

另外，江永祥表示，休班警務人員的自由「與大家基本上一樣」，即使他們真的參與「社區對話」，都是在行使自己的公民權利，「同去投票係一樣嘅」。

江永祥又提及近期多宗自殺案，稱有人不單到現場拍照及上載照片到互聯網，更稱有關案件的死者是「被警方殺死」，或批評警方無做好調查。江稱警方嚴正否認有關指控，批評造謠者自私、不負責任及不尊重死者和家屬，呼籲公眾「拿出智慧」及早識別謠言。

共拘1046人 包括257學生

另外，江永祥表示，警方於開學前，由6月9日至8月31日共拘捕1046人，其中257人為學生，佔拘捕總數約兩成半；但9月1日至今日拘捕的550人當中，207人為學生，佔拘捕總數38%，顯示開學後學生被捕比例明顯上升。

江表示，拘捕人數上升是因為在「暴力公眾活動」期間，有年輕人參與其中及被捕，提醒年輕人若因一時衝動或未深思熟慮下犯罪而留有案底，會影響一生，呼籲年輕人做違法行為前要「停一停，諗一諗」；家長及教師亦應多加留意，並對年輕人循循善誘，若發現他們參與嚴重違法行為，應及早介入。

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