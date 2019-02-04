【逃犯條例】林鄭《紫荊》撰文：國家70周年重要時刻　港應團結自強謀求更好發展 (17:40)

林鄭月娥提到，香港社會近月出現紛爭，更有激進暴力分子持續進行破壞。面對暴力及違法行為，特區政府正盡全力止暴制亂，恢復社會秩序。近月的事件反映香港社會存在深層次問題，她和特區主要官員正走入社區，與廣大市民直接對話，聆聽市民的心聲，與市民一同尋找解決社會問題的方法。

她表示，相信在中央政府的全力支持及香港各界同心協力下，香港定能繼續發揮「一國兩制」的獨有優勢，再創輝煌，讓香港與國家共同進步，共享繁榮。

她又指出，香港在國家發展中的作用不可替代，共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施是新的重大機遇，進一步促進香港專業服務界與內地企業的伙伴合作、為初創及中小企業帶來機遇、成為內地及「一帶一路」經濟體的雙向投資樞紐等。

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