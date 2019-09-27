【逃犯條例】警稱暫不考慮再用新屋嶺扣留被捕人　至今接獲兩宗相關投訴 (16:48)

謝振中表示，自6月初起，警方因需處理大量被捕人、個別警署不足以應付大量被捕人、市區太混亂或警署設施受破壞及襲擊，於8月5至7日、11至13日、25至26日及9月1至2日，合共4次使用新屋嶺作臨時扣留中心，最多一次共處理75名被捕人。投訴警察課至今接獲兩宗有關新屋嶺的投訴，其中一個有關見疑犯的程序，由相關律師提出；另一投訴是有人「睇電視見到有人打人」後作出。謝強調，兩個投訴均與任何性侵指控無關。

謝振中表示，新屋嶺扣留中心於1979年落成，隸屬打鼓嶺分區，中心設施、保安及保障犯人私隱的安排，都符合警隊政策要求，又認為新屋嶺被投訴的最大的原因是有太多不實指控。中心平日只用作處理非法入境者，警方日後會保留此用途。

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