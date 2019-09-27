女警前年伊院誕嬰後血崩亡　丈夫及胞姊向醫管局索償 (16:42)

原告為死者葉素欣的遺產管理人Fung Yuen Tung和Yip So Lee，被告為醫院管理局。入稟狀指出，死者在2016年4月5日至10月9日在醫管局旗下的伊利沙伯醫院接受產前護理和生產服務。惟於2016年10月6日至9日，因被告沒適當和及時為事主作診斷、建議和治療等，導致事主於2016年10月9日死亡，要求被告賠償損失。

翻查報道，當年懷孕37周的26歲女警葉素欣，於10月6日早上到伊院作定期產檢時，發現患有妊娠毒血症，出現蛋白尿和高血壓，醫生安排她入院催產。她於同晚7時許誕下女嬰，嬰兒情況穩定，惟葉素欣同晚10時情況轉差，需接受急救，及後出現「彌散性血管內凝血併發症」，引致出血不止。葉素欣其後曾接受緊急子宮切除手術，及緊急止血治療等，惟延至10月9日上午離世。其病理學報告顯示，發現有小量胎盤組織在病人的子宮內。

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