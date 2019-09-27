【逃犯條例】13歲女涉燒國旗准保釋　官提醒父母「睇緊佢」 (16:10)

13歲女被告於9月21日在屯門大會堂外，和其他兩名不知名人士，公開和故意以焚燒及踐踏的方式侮辱國旗。

被告暫毋須答辯，控方申請押後案件，以待警方在案發附近的地方，即屯門大會堂、屯門公共圖書館、屯門市廣場的保安錄取證供；以及調查這三個地方的閉路電視錄影片段。

控方不反對被告保釋，裁判官水佳麗批准被告以5000元保釋，每晚10時至翌日早上6時守宵禁令，以及每星期到警署報到一次；亦不得離開香港，須居於向法庭報稱的地址。本案將押後至11月22日再提堂。

水官頒布保釋條件後，提醒被告要確實遵守條件。水官又指出「現在好動蕩」，被告的父母要「睇緊佢」，如果被告在保釋期間再被捕，法庭可能不予以保釋。

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