【逃犯條例】3中學生未檢控即判入兒童院　官不發保護令13歲女還押27日終回家 (14:15)

兩名15歲學生的代表律師透露，他們早前向高等法院申請司法覆核獲批許可，分別於9月5日及9月10日離開屯門少年院。另一名13歲女生由8月31日還押院舍至今，歷時27日，當庭釋放。據了解，3人暫時未被起訴任何控罪。

就15歲女生的案件，代表律師澄清警方指控她被捕時藏有「雷射筆」及防毒呼吸面罩，但在高等法院審理司法覆核申請時，警方已澄清實為細電筒及普通口罩。代表律師曾去信警方更改有關指控，但未獲回覆，故福利報告在錯誤資訊下調查。

另外，15歲女生案發當時獲准成為紅十字會會員，故身上有口罩、急救用品、紓緩肌肉痠痛的噴霧等，可能是提早購買用品，準備參與相關活動，而福利報告指出，女生與家人關係良好，作息有規律，並承諾改善學業，建議由家人照顧，不適合頒保護令。

15歲男中學生的福利報告指出，他與家人關係融洽、互相支持，在校內品學兼優，教師評價良好，成績曾是全級首十名，父母有能力及願意照顧男生，讓他重拾正常青年的生活，毋須法庭、社工或警方協助，故不適合頒保護令。

13歲女生報告稱，她在校內表現良好，自今次被捕後，避免牽涉示威活動，父母亦會多加監管，家人並與社工緊密聯繫，不適合頒保護令。

裁判官黃國輝閱畢3人報告內容，考慮《保護兒童及少年條例》頒保護令的情況，終接納報告建議，不會向3人頒布保護令。

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