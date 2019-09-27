裸照威脅12歲女網友性交　廚工重犯機會高判囚4年半 (11:45)

被告蔡盛昌（28歲）早前承認一項刑事恐嚇、兩項與13歲以下兒童性交，及一項管有兒童色情物品罪。法官引述女童的創傷報告指出，事主患有創傷後壓力症候群，感到憤怒、羞愧、害怕和自責，亦變得疑神疑鬼，需接受心理輔導。被告的心理報告則顯示，被告向心理學家聲稱，事主當時主動要求與他性交，他亦沒以裸照威脅事主。法官認為，被告的說法顯示，他嘗試降低自己的罪責和角色，法庭不會接受。

案情指出，當時26歲的被告於2017年11月，在facebook認識12歲的事主，但他訛稱自己15歲，兩人其後交換電話及在WhatsApp聊天。被告不斷與事主談及性話題，稱希望成為其男友，並邀請她前往自己的住所，但遭事主拒絕。

不久後，被告不斷要求事主傳送私處照片，事主應要求拍攝裸照。事主其後一度封鎖被告的WhatsApp及facebook，但後來解封。被告最終以裸照威脅事主與他性交，事主因害怕照片在網上被公開而就範。

事主與被告初次見面時，認為其容貌與facebook的頭像照判若兩人，其後與被告在住所兩度性交，過程有使用安全套。事主當晚將事件告知母親，最終報警，被告於12月初被捕。警方調查發現，被告手機有一張事主的私處照片，並有瀏覽兒童色情網站紀錄，事主內褲亦驗出被告的精液。

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