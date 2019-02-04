【社區對話】湯家驊：相當滿意整體對話效果　林鄭沒對獨立調查「關上大門」 (11:15)

湯家驊認為，昨夜的「對話會」能達到塑造一個平和理性的場合，讓市民抒發怨憤和不滿，直接向官員表達意見的目的。對於完場時有市民於場內叫口號，他說是「無可厚非」，並對沒暴力事件發生感「鬆了一口氣」。林鄭昨夜被困伊館內4小時才能離開，湯家驊表示相信她已有心理準備及是她願意承受的結果。

他亦指出，林鄭並沒有說「絕對不可能」成立獨立調查委員會，但林鄭認為應由監警會審視，再用其他方法處理社會紛爭，他說感受到林鄭「唔係話關晒個大門」。他建議成立「和解委員會」，希望社會不是聚焦譴責和報復等，而是解決目前的問題。

他表示，相信監警會能處理市民對警方信任度的質疑，期望能盡快公布初步審視結果，向市民展示監警會並不是「閉門造車」，而是中肯地處理市民的質疑及不信任。他續說，若警方不履行全力配合監警會審視的公開承諾，監警會有責任公開批評，但目前無證據顯示警方不配合審視。

他說，不期望一次的對話就可解決深層次矛盾，希望今次「對話會」是好的開始及下一場可很快再舉行，並建議政府可安排不同形式的對話。他認同若政府作出實際行動回應，便能很快令市民感安心，但林鄭也說出面對的困難，他希望市民耐心等待，若局勢轉趨平和，相信政府會很快作出實際行動。

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