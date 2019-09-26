【社區對話】市民質疑不設獨立調查委員會　有人批警指鹿為馬 (20:10)

首名發言市民指出，在反修訂《逃犯條例》風波中「應負最大責任」的律政司長鄭若驊及警務處長盧偉聰，都無出席今晚的「社區對話」，她對此表示失望。她表示，特首林鄭月娥宣布正式撤回修例，已無法彌補過去3個月發生的事；警察濫捕、使用過分武力攻擊市民，市民向投訴警察課投訴後，只能讓「無法定獨立調查權力的監警會審視調查報告」，質疑政府為何不成立獨立調查委員會。

她並指出，民間五大訴求之一的雙普選，是《基本法》賦予港人的權利，質疑林鄭月娥有否盡力在人大831框架下，營造有利推動政改的社會氛圍。

第二名發言的市民亦質疑政府為何不設獨立調查委員會，指出本港回歸後，已5次成立獨立調查委員會調查不同事件，這些委員會並非因沒有現有機制調查相關事件，而是因該些事件與公眾利益有很大關係而成立，「難道送中這件事情不是一件重大事件嗎？」她又批評警方指鹿為馬，並指出在7．21元朗襲擊等事件中，市民被黑社會等襲擊而投訴無門，質疑是否警方與律政司能力不足。該市民在發言末段重申，「五大訴求缺一不可」。

另一輪發問時間，有男士表明自己是和理非，他說，每星期都不想外出，很怕不知道哪裏有暴力、有衝突。他說，聽了很多「五大訴求缺一不可」，政府只回應了一個。他說自己很務實、和理非，相信若能成立獨立委員會，有部分市民會接受，他希望特首盡快回復以往的香港，把美好的香港交給「我的子女、我的下一代」，不希望交給下一代是「立立亂」。

對於發言市民要求成立獨立調查委員會，她指出，並不反對尋找真相，在6．12、7．21、8．31等事件，均需要找出真相，獨立調查委員會是一種方法，既定制度內的監警會也是一個方法，而監警會這數月來已加強透明度，亦邀請海外專家加入，也向社會大眾要求提供資料，收集了1300多份影像等資料，監警會完成調查後會交予公眾。

有關對警方的批評，林鄭月娥重申，對任何人，包括政府人員和普通市民都會一視同仁，只有人違法、違反指引，都會嚴肅跟進。至於新屋嶺拘留中心出現警察濫權的質疑，她表示，曾與警方談論，新屋嶺並非正式拘留中心，只是某一次拘捕人數太多而啟動，現在已經不採用。

社區對話 相關報道：

有入場市民不滿只20人各發言3分鐘 「其餘百幾人做陪襯？」

伊館鄰近學校提早放學 家長感安心

逾百防暴警攜催淚彈橡膠彈胡椒水進入伊館

學者稱對話會最後機會政府與「和理非」和解