【逃犯條例】6．12金鐘示威6人控非法集結　准保釋禁足政總 (16:00)

首宗案件的被告庾家駒（33歲）報稱為商人，被控一項非法集結罪名，控罪指他於2019年6月12日在添華道政府總部外連同其他身分不詳的人非法集結在一起。第二宗案件涉及5名被告，依次為王愷銘（19歲）、梁耀安（25歲）、羅兆赫（22歲）、馮智彬（28歲）和何沛鍇（20歲），他們各被控一非法集結罪名，控罪指他們於同日在夏慤道連同其他身分不詳的人非法集結在一起。

王愷銘另被加控一項管有危險藥物，指他在同年8月27日在環鳳街秀芳商場外，膠袋內藏有2.72克大麻草及一枝金屬管內的固體含大麻酚；他被另控刑事損壞，指他於同年6月21日在灣仔警察總部正門外損壞正門外牆。控方透露，王愷銘因刑事損壞於7月18日被捕，保釋期間再涉管有危險藥物。

辯方透露，首宗案件的被告庾家駒於貿易公司工作；次宗案件被告王愷銘為大專生，任兼職酒保；梁耀安任職工程師；馮智彬是廚師；何沛鍇於香港君悦酒店工作。

裁判官下令案件押後12月5日再訊，批准庾家駒以2000元保釋外出，另第二宗案件的5名被告則獲准以2000元至4000元保釋，6人在保釋期間須守宵禁令、不得離港等，亦不得進入政府總部及立法會大樓附近，即夏慤道、龍和道、添美道和愛丁堡廣場範圍內。

據悉，6人於6月12日分別佩戴口罩或防毒面具，曾經將其拉下並被拍攝到容貌，警察影片、閉路電視影片和傳媒影片都拍攝到被告分別設置路障、搬鐵馬和紮鐵馬。其中被加控刑事損壞的王愷銘於6月21日以油漆噴上「condom」和「con」。

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