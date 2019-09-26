【社區對話】林鄭月娥已進入伊館 (18:13)

【17:51】特首林鄭月娥今晚（26日）與4名官員在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」，與150名被選中的市民對話。林鄭月娥傍晚5時44分進入伊館。會場外有零星持不同意見者口角。官員車隊到達伊館時，一名男子試圖衝向車隊示威，被警員以武力阻止，但事後未有拘捕他。

伊館守衛森嚴，入場記者都需接受安檢。下午5時左右，約百多名中外傳媒開始登記。記者需展示記者證及登記電話號碼，及後分批上2樓安檢。有掛牌寫上「社區對話工作人員」的人安排，讓攝影記者及手持攝影梯者先安檢。職員表示若有人生病，可戴醫用口罩，惟防毒口罩則不能帶入場。

本報記者放下袋準備過X光機時，相關人員突然說不用，帶記者到查袋處並着記者打開袋，又提醒記者雨傘、水壺、化妝品等都不能帶入內。因頭盔及面罩不能帶入場，記者寄存相關物件。記者袋中有一支短的筆，人員問是否打火機，記者打開筆讓人員檢查後獲准入內。整個登記安檢程序約需35分鐘。

「社區對話」會場內記者採訪區十分狹窄，攝影記者眾多，加上佈滿攝影梯，記者們迫得難以行走。由於上排座位不開放，也不夠座椅，不少記者需站立。

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