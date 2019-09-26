【逃犯條例】6中學學生灣仔築人鏈 (17:38)

參與人鏈活動的香港華仁書院中五黃同學認為，今晚的對話平台「無用」，因社會五大訴求很清晰。他亦說，對話僅得150人可參與，「可能仍然有人抱有希望，但3個月來已有許多不同界別的人提出更多尖銳問題，政府一直無回應」，因此他認為今晚的對話只會是「一場門面騷」。他又說，其學校今日提早兩小時放學，附近街道冷清，又有大批重裝備警察佈防，形容「好似戒嚴」。另外，他對於政府近日研究《緊急法》及《蒙面法》感憂慮，今日站出來就是要捍衛「免於恐懼的自由」。

嘉諾撒聖芳濟各書院中五林同學認為，今晚150人參與的對話不能代表廣大民意，況且民意早已很清晰，故不抱期望。她又說，政府拖延3個月才撤回修例，但其間已有許多人被捕及受傷，「100萬、200萬人和平表達訴求都不聽」，如今她認為「勇武是唯一出路，係佢（林鄭月娥）逼到我哋咁」。她說，自6月9日起每個周末會示威，過去一直是「和理非」，但見被捕者愈來愈多，她近日開始考慮上前線。

鄧肇堅維多利亞官立中學中三生Steve（化名）戴上頭盔、面罩參與組成人鏈。他說，見到前線示威者「不夠人」，因此自上月起加入前線，而年僅14歲的他許多時候都會衝向催淚彈，再拾起掉向警察方向。他認為，「勇武手段才是最有用，可以令警察驚」。對於今晚社區對話，他也認同是「做騷」，「200萬人的意見都唔聽，點會聽150人？」因此他不抱任何期望。

【17:01】特首林鄭月娥今晚（26日）舉行社區對話，有多間中學學生擬組成人鏈表達訴求，包括香港鄧鏡波書院、嘉諾撒聖方濟各書院、香港華仁書院、聖公會鄧肇堅中學、鄧肇堅維多利亞官立中學和香港真光中學。下午4時，有中學生在香港華仁書院對出行人天橋掛起「良知」二字；下午4時半，有學生在天橋上張貼文宣海報，有人在地上貼滿立法會議員何君堯的頭像，過程中不斷叫喊「五大訴求，缺一不可」、「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等口號。

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