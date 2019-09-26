【逃犯條例】憂初中小學生參與暴力示威　張國鈞籲教局師長警惕 (16:14)

張國鈞表示，社會有責任確保中小學生在安全、合適、免受政治干擾的環境下學習，而鼓勵甚至把中小學生推向示威活動前線都是極為卑劣的行為，社會應予譴責。

他說，現時從不同渠道得知，暴力示威者已揚言在國慶前後策動更大型、暴力程度更高的示威活動，若有中小學生參與其中，會對他們的安全構成極大威脅，也有可能影響他們的學習及前途。民建聯要求教育局立即採取行動，要求各中小學密切留意學生有組織的活動，並要求各校長、教師多留意學生的舉動，確保執行學校制訂保護學生的措施。各辦學團體、校長及教師應本着專業操守，讓校園遠離政治影響，若發現有教職員違反操守，在學校內外散播仇恨或錯誤信息，應嚴懲。

此外，民建聯又呼籲家長必須關注子女在校情況，防止他們被帶到街頭參與違法暴力行為，危害人身安全和影響前途。

逃犯條例 相關報道：

首場社區對話前夕 林鄭紐時撰文：香港還有未來

今晚伊館對話 未擬圍水馬 警消息：未接開路「硬指示」 告吹有可能

附近商戶提早打烊 質疑「不聽200萬人會聽150人？」