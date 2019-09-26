同性伴侶申公屋遭拒提覆核　申請方指房委會歧視及違憲  (15:45)

申請人為Nick Infinger，答辯人為房屋委員會。申請人一方表示，目前房委會的政策規限申請人以「一般家庭」身分申請公屋單位時，只能以丈夫和妻子、父母和子女等身分申請，令同性伴侶無法申請，形容即使民事結合將來被容許在港實施，房委會的政策依舊將同性伴侶排除在外。申請人一方又稱，目前同性伴侶在海外結婚，惟在本港的房屋措施上，待遇與未婚的異性情侶無異，形容相關情況對同性伴侶構成間接歧視。

申請人一方稱，不爭議本港目前面對房屋短缺問題，輪候公屋的時間亦異常地長，認為假如同性伴侶可以「一般家庭」身分申請公屋，而非各自以個人身分申請公屋，將減省公屋單位的需求，為香港房屋短缺問題帶來幫助。

申請人一方稱，即使同性伴侶目前可以個人身分申請公屋單位，但相關輪候時間比「一般家庭」身分的輪候時間更長，獲發單位後亦不能與其同性伴侶同住，認為房委會目前的公屋政策違憲，當中亦沒任何正當理由。

答辯人房委會一方表示，公屋單位屬本港的重要資源，目前亦面臨短缺，政府在制定相關政策時，亦需顧及社會和經濟層面的考慮，認為房委會在相關政策上應擁有較寬鬆的酌情衡量空間，故法庭不應隨便干預。

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