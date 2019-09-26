47直資校本學年加學費平均5.9%　伯裘書院圓玄小學加費兩成 (15:00)

保良局香港道教聯合會圓玄小學2019/20學年小一加學費兩成至12,600元，校方稱，過去4學年均沒有調整學費，學校事前已諮詢全校家長，並會與家長保持緊密溝通。校方表示，加學費原因是要優化學習環境及加強照顧學生學習需要，如改建STEM Room及裝修學校禮堂等，教師人數亦比一般同班數的資助學校多。

直資學校議會副主席陳狄安稱，本學年資助中小學全面落實教師職位學位化，直資校亦需落實，但因直資校的教師人手比津校編制團隊人手多，局方對直資校「學位化」資助不足以彌補額外出支，增添直資校的財政壓力，需由學費收入填補。

教育局稱，審批直資學校調整學費申請時，會仔細審視學校提交的財政預算和調整學費的理據，並確定學校已諮詢家長，包括向家長提供相關的學校財務資料和解釋加費理由。

此外，教育局表示，有68所私立學校獲批加學費，平均6.97%。64所國際學校獲批加學費，平均4.72%；兩所國際學校的申請不獲批准。

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