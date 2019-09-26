【社區對話】伊館鄰近學校提早放學　警員警告學生勿逗留 (16:00)

另有學生透露，今日4時半於東華百年廣場有聯校人鏈活動。但現時有學生於校外向同學表示，有警察於愛群道一帶駐守，他亦於肇堅里樓梯被警員警告勿在此逗留，故呼籲同學不要去參與人鏈活動。

有學生表示，人鏈活動如常於4時30分開始，現時約有30人於活道聚集。參與6間學校分別為香港華仁書院、鄧肇堅維多利亞官立中學、聖公會鄧肇堅中學、嘉諾撒聖方濟各學校、香港鄧鏡波書院和香港真光中學。

【14:33】特首林鄭月娥今晚（26日）將於灣仔伊館出席首場「社區對話」，鄰近的大專院校及中小學均提早放學，有家長中午到場接子女放學。

東華三院李賜豪小學家長何先生稱，兩三日前已透過學校內聯網得悉今日的安排，故特意請假接兒子放學，「可以早放學，早啲返屋企都會安心啲嘅，交通安排都舒服啲」。家長吳先生亦特意請半日假接兒子放學，他說，平日放學時間為3時15分，今日提早至12時35分，校方最初只打算暫停課後活動，至前日收到通告，稱是因應警方要求提早放學，他表示理解相關安排，形容是「讓所有較年幼小孩子安全離開」。

就讀香港專業教育學院（摩理臣山）工程系的劉同學表示，今午的課堂全部取消，老師今早上課時亦有提醒學生小心安全。對於校舍後門被木板圍封，他感到無奈，「平時啲人話我哋學生唔讀書掛住示威，而家邊個搞到我地冇書讀呢」。

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