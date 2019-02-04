5退休空服員小額追討17.5萬獎金敗訴　官稱國泰拒發屬合理行使酌情權 (13:25)

5名於2017年退休的國泰機艙服務員，不滿被拒發該年奬金，興訟勞資審裁處向前僱主國泰航空有限公司追討共17.5萬元。審裁官今（26日）稱，國泰不向退休員工發放特惠金並非無理，亦同意國泰所指公司與員工之間一直沒有就退休員工會否獲發獎金有共識，裁定申索一方敗訴，及須支付被告方1.8萬元訟費。申索方代表說，會研究判辭並上訴。
申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司。
審裁官稱，國泰於2017年面對嚴重虧損，退休員工不獲發特惠金為商業決定，並非無理和不通情達理，加上國泰於12月派發特惠金時，申索人已退休，裁定國泰理性行使派發特惠金的酌情權。
申索人早前稱退休員工獲發奬金為約定俗成，審裁官認為，國泰和員工之間沒有共識，沒有證據顯示國泰與申索人曾溝通並答應獲發；而過往30年退休員工獲發獎金，不代表2017年也可獲發。審裁官又接納國泰獎勵部門主管Richard Knight早前供稱，2008年和2009年發派特惠金時退休員工都獲發，但沒有共識會與2017年做法相同，由於特惠金旨在鼓勵前線員工，只向在職員工派發。
申索人早前亦稱沒有通知不獲發奬金，審裁官認為國泰沒有責任通知不合資格員工，不獲通知亦顯示兩者之間沒有共識，裁定申索方敗訴。
國泰空中服務員工會副主席陳佩妍在庭外表示失望，將研究判辭並上訴，確保員工往後不會被剝削。她說申索人堅持追討，是由於做法約定俗成，「30年都無發生過呢件事（退休員工不獲發奬金）。」她認為公司以虧損為由作此決定，是抹殺申訴人當年的努力和貢獻。工會亦會就內部指引的透明度與公司商討，認為員工應可獲取相關文件。