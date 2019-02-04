5退休空服員小額追討17.5萬獎金敗訴　官稱國泰拒發屬合理行使酌情權 (13:25)

申索人依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，每人申索3.5萬元。5人加入國泰超過30年，於2017年10至11月期間退休。被告人為其前僱主國泰航空有限公司。

審裁官稱，國泰於2017年面對嚴重虧損，退休員工不獲發特惠金為商業決定，並非無理和不通情達理，加上國泰於12月派發特惠金時，申索人已退休，裁定國泰理性行使派發特惠金的酌情權。

申索人早前稱退休員工獲發奬金為約定俗成，審裁官認為，國泰和員工之間沒有共識，沒有證據顯示國泰與申索人曾溝通並答應獲發；而過往30年退休員工獲發獎金，不代表2017年也可獲發。審裁官又接納國泰獎勵部門主管Richard Knight早前供稱，2008年和2009年發派特惠金時退休員工都獲發，但沒有共識會與2017年做法相同，由於特惠金旨在鼓勵前線員工，只向在職員工派發。

申索人早前亦稱沒有通知不獲發奬金，審裁官認為國泰沒有責任通知不合資格員工，不獲通知亦顯示兩者之間沒有共識，裁定申索方敗訴。

國泰空中服務員工會副主席陳佩妍在庭外表示失望，將研究判辭並上訴，確保員工往後不會被剝削。她說申索人堅持追討，是由於做法約定俗成，「30年都無發生過呢件事（退休員工不獲發奬金）。」她認為公司以虧損為由作此決定，是抹殺申訴人當年的努力和貢獻。工會亦會就內部指引的透明度與公司商討，認為員工應可獲取相關文件。

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