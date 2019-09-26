【社區對話】逾百防暴警攜催淚彈橡膠彈胡椒水進入伊館 (14:27)

相關報道：伊館鄰近學校提早放學 家長感安心

【13:40】特首林鄭月娥今晚（26日）將於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」，與150名被抽中出席的市民對話，警方消息稱，不希望場外有不必要的警力或水馬圍封，予人守衛森嚴之感。

今早11時許，伊館對開大致平靜，未見警方佈防，愛群道一帶近40個臨時車位因應今日活動，由上午8時至晚上10時封閉，有交通警到場將停泊上址的車輛拖走，其間有電單車上前停泊，被交通警趕離。

位於伊館對面的聖公會鄧肇堅中學，正常放學時間為下午3時半，校工表示，校方前日發出通告，稱因應今日有公眾活動，考慮學生安全，提早於下午1時25分放學，校園亦會於下午3時關閘；香港專業教育學院（摩理臣山）則取消所有中午過後的課堂，並用短訊通知學生。位於愛群道另一端的鄧肇堅維多利亞官立中學則如常3時45分放學。

鄧肇堅中學旁邊的私人屋苑愛群閣，保安今早於門口貼上寫有「私人地方」的紙條，保安稱得知道今日有公眾活動，為免有人前來問能否內進，故特意貼上紙條，強調此處為私人地方。被問到是否因擔心有示威者或警員闖入，保安說：「咩都唔驚！我費事有人問！」

伊館一帶除了幼稚園停課、中小學提早放學，在鄰近的馬會總部也出通知予員工，可因應運作安排，員工中午後可提早收工。

愛群商業大廈時租車位暫停開放。餐廳山旮旯職員張貼告示，指因應公眾活動提早於下午3時關門。

鄧肇堅醫院社區日間醫療中心（中心）提前於今日下午5時關閉。位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作相應安排。

另外，衛生署宣布，鑑於灣仔區的情況，區內服務單位今日將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間，以下為受影響診所：

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衛生科診所

5. 灣仔女性社會衛生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

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