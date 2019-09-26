【社區對話】皇后大道東警舉藍旗　示威者拆鐵欄欲封黃泥涌道 (22:42)

警方稱有示威者在黃泥涌道近皇后大道東，拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並用雜物堵塞灣仔伊利沙伯體育館的出口，有參加伊利沙伯體育館活動的市民無法離開；又稱大量示威者佔據灣仔皇后大道東及愛群道，嚴重阻塞交通，警告示威者立刻停止違法行為。

【22:35】伊館後門外的皇后大道示威者人數減少，皇后大道東尚未能通車。

伊館停車場內仍有數部相信是官員座駕的黑色私家車，其中一部車的司機位及副駕駛座有人。一批警員守在停車場出口。

【22:21】有市民走到伊館位於皇后大道東的後門，拍打玻璃門並大叫。皇后大道東有人稱警方隨時可包圍他們，建議各人一同向灣仔及銅鑼灣方向散去。

【22:06】皇后大道東三條行車線已全部被佔據。

【21:59】防暴警察下車不足5分鐘，以強光不斷照射在場記者後上車離去。示威者退至黃泥涌道交界未有散去，地上有大量敲碎磚頭，有人拆路邊鐵欄，稱希望封鎖黃泥涌道。

【21:51】對話會結束不久，警方於晚上9時48分，在皇后大道東舉藍旗警告示威者正參與非法集結。

晚上9時許「社區對話」接近尾聲時，有近半百市民在伊館皇后大道東出入口外聚集，打算阻止林鄭月娥離開會場。約20名佩戴防暴頭盔及配備大支裝胡椒噴劑的警員一度走出伊館列陣，但未有進行驅散。有示威者坐在警員面前，另一示威者因警員以強光照射問題口角，最後由一名警署警長代為向該名示威者道歉，其後警員退往愛群街轉入伊館方向，但示威者未有散去，繼續佔據皇后大道東兩條行車線，現場傳出硬物敲擊地磚的聲響。警方於晚上9時48分，在皇后大道東舉藍旗警告示威者正參與非法集結。

【20:05】8時後，現場氣氛稍為轉趨緊張，示威者叫口號聲量愈來愈大、有人激動指罵警員，亦有人以激光筆射向警員，但暫未有直接衝突發生。

【18:30】伊館外愈來愈多市民聚集，不時就不同政見爆發零星口角。

【17:25】一名老翁帶同揚聲器、木仗及一個易拉架，沿馬路走到伊館門外，不斷重播「打倒黑社會林鄭月娥女魔頭貪污」、「拉林鄭月娥坐監」等句語錄音，警員協助他返回行人路，未有阻止他繼續播放錄音。

【16:50】消防泵車駛到摩利臣山救護站戒備，較早前有隸屬救護特別支援隊的救護人員帶同裝備進入伊館戒備。

【14:15】下午近兩時，約6部豬籠車到達灣仔皇后大道東，過百防暴警察及軍裝警員運送圓盾、長盾等裝備，從後門進入伊館，部分持有長槍。數名速龍小隊亦蒙臉進入伊館，其中兩人手持胡椒球槍，另有警員運送橡膠子彈、胡椒水劑、催淚彈進場。

相關報道：伊館鄰近學校提早放學 警員要求學生勿逗留

【13:40】特首林鄭月娥今晚（26日）將於灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」，與150名被抽中出席的市民對話，警方消息稱，不希望場外有不必要的警力或水馬圍封，予人守衛森嚴之感。

今早11時許，伊館對開大致平靜，未見警方佈防，愛群道一帶近40個臨時車位因應今日活動，由上午8時至晚上10時封閉，有交通警到場將停泊上址的車輛拖走，其間有電單車上前停泊，被交通警趕離。

位於伊館對面的聖公會鄧肇堅中學，正常放學時間為下午3時半，校工表示，校方前日發出通告，稱因應今日有公眾活動，考慮學生安全，提早於下午1時25分放學，校園亦會於下午3時關閘；香港專業教育學院（摩理臣山）則取消所有中午過後的課堂，並用短訊通知學生。位於愛群道另一端的鄧肇堅維多利亞官立中學則如常3時45分放學。

鄧肇堅中學旁邊的私人屋苑愛群閣，保安今早於門口貼上寫有「私人地方」的紙條，保安稱得知道今日有公眾活動，為免有人前來問能否內進，故特意貼上紙條，強調此處為私人地方。被問到是否因擔心有示威者或警員闖入，保安說：「咩都唔驚！我費事有人問！」

伊館一帶除了幼稚園停課、中小學提早放學，在鄰近的馬會總部也出通知予員工，可因應運作安排，員工中午後可提早收工。

愛群商業大廈時租車位暫停開放。餐廳山旮旯職員張貼告示，指因應公眾活動提早於下午3時關門。摩理臣山游泳池亦已提早關閉。康文署表示，因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

鄧肇堅醫院社區日間醫療中心（中心）提前於今日下午5時關閉。位於中心內的貝夫人普通科門診診所今晚夜間門診服務（下午6時至10時）暫停。診所已聯絡相關病人作相應安排。

另外，衛生署宣布，鑑於灣仔區的情況，區內服務單位今日將於下午4時提早關閉，受影響的預約人士會獲安排另約診症時間，以下為受影響診所：

1. 灣仔牙科診所

2. 麥理浩牙科中心（包括政府牙科診所及鄧肇堅學童牙科診所）

3. 鄧志昂母嬰健康院

4. 灣仔男性社會衛生科診所

5. 灣仔女性社會衛生科診所

6. 灣仔胸肺科診所

7. 香港公務員診所

8. 旅遊健康中心（香港）

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