【逃犯條例】首場社區對話前夕　林鄭紐時撰文：香港還有未來 (12:12)

反修訂《逃犯條例》風波未平,政府(26日)今晚將舉行首場社區對話,《紐約時報》昨(25日)刊登由特首林鄭月娥撰寫的文章,題為《Yes, Hong Kong Does Have a Future》(對,香港還有未來)。林鄭月娥在文中以「香港還有未來嗎?」(Does Hong Kong have a future?)為開首,稱香港的未來屬於過去4個月走上街頭的年輕人,而於今晚舉行的首場社區對話,將讓公眾宣泄他們的不滿,及找出社會正面對的問題,政府亦會把討論內容化作具體行動。