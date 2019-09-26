【逃犯條例】首場社區對話前夕　林鄭紐時撰文：香港還有未來 (12:12)

林鄭月娥表示，香港人適應力強，足智多謀，政府希望社區對話能戰勝衝突，並回復社會中的信任與平靜。她又說，世界各地在過去數個月都看到香港人行使其言論自由和示威自由，而從6月到9月中，警方已應允超過八成的遊行和示威要求，惟他們亦需小心衡量市民的示威權利與暴力擾亂社會秩序的風險。

林鄭月娥也提及，她在首次社區對話中處於「聆聽模式」，自己將面對嚴厲的批評也是不容置疑的事，但她仍希望能聽到一些有建設性的建議，讓政府可達到市民期望，建設一個更包容和公平的社會。

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