【逃犯條例】首場社區對話前夕　林鄭紐時撰文：香港還有未來 (12:12)

反修訂《逃犯條例》風波未平，政府（26日）今晚將舉行首場社區對話，《紐約時報》昨（25日）刊登由特首林鄭月娥撰寫的文章，題為《Yes, Hong Kong Does Have a Future》（對，香港還有未來）。林鄭月娥在文中以「香港還有未來嗎？」（Does Hong Kong have a future?）為開首，稱香港的未來屬於過去4個月走上街頭的年輕人，而於今晚舉行的首場社區對話，將讓公眾宣泄他們的不滿，及找出社會正面對的問題，政府亦會把討論內容化作具體行動。
林鄭月娥表示，香港人適應力強，足智多謀，政府希望社區對話能戰勝衝突，並回復社會中的信任與平靜。她又說，世界各地在過去數個月都看到香港人行使其言論自由和示威自由，而從6月到9月中，警方已應允超過八成的遊行和示威要求，惟他們亦需小心衡量市民的示威權利與暴力擾亂社會秩序的風險。
林鄭月娥也提及，她在首次社區對話中處於「聆聽模式」，自己將面對嚴厲的批評也是不容置疑的事，但她仍希望能聽到一些有建設性的建議，讓政府可達到市民期望，建設一個更包容和公平的社會。
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