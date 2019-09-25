魚檔少東與男童肛交囚2年半　上訴得直減刑至10個月即時獲釋 (22:15)

上訴人楊浩南（27歲），原本在2018年11月認罪，但男同性戀者楊柱永早於同年9月入稟，就男同志性罪行屬歧視提司法覆核，律政司其後同意先在現行部分罪行作補救解釋，當中包括本案爭議的《刑事罪行條例》118C條的男性肛交罪。

判辭指出，上訴人承認的與16歲以下男子肛交罪，最高刑罰為終身監禁，裁定該刑期屬違憲，違反《基本法》25條法律面前一律平等的權利，並引述今年5月「楊柱永」司法覆核案判辭，指出相關罪行應與16歲以下女童非法性交最高刑罰監禁5年看齊。判辭提到，男同性肛交及異性性交是相似的性行為，故兩者罪行不應有差別對待。

判辭另稱，上訴人的量刑起點過高，參考律政司一方提出的多宗案例，涉援交的性罪行案件量刑起點多是短期監禁，而本案不涉及威逼利誘肛交、男童熟悉提供性服務及沒有心靈受創，每項罪以12個月為起點，考慮到上訴人認罪及部分刑期同時執行，終減刑至10個月。上訴人早前已還押逾半年，其後獲准保釋等候今次判決，扣減相關刑期後，上訴人即時釋放。

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