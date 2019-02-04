【逃犯條例】7．28第2宗暴動案　24名被告全獲撤宵禁令　22名被告准離港 (21:45)

控罪指，24名被告於2019年7月28日在德輔道西近皇后街一帶參與暴動；另被告莫卓煇（33歲）另被控一項襲警，指他在宜必思香港中上環酒店外襲擊總督察鄧智兆。據悉，鄧智兆為前警務處長鄧竟成的兒子。

控方對個別被告增加指控，並呈上傳媒影片列表，指當晚7時至8時於德輔道西附近，被告陳希雋、崔耀明、李少康、黃柏賢分別站於傘陣前方、鐵車旁邊和人群前方，被告黃飛鴻手持大聲公站於人群前方，被告簡健煌則曾拾磚。控方指，暴動罪控罪嚴重，且有被告無到庭應訊，認為本案被告有潛逃風險。控方須重看約200小時的錄影片段，申請將案件押後。

有被告因工作及學業需要申請撤銷宵禁令及獲准離港，也有被告已預定將離港旅遊或拍結婚照。裁判官撤銷全部被告的宵禁令，除被指拾磚的簡健煌，和沒有提出申請的張智麟外，其餘被告獲准離港。全部被告另須於更改地址24小時內通知警署。

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