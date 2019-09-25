【財團捐地】新世界首批捐2.8萬呎天水圍農地建「光村」　料涉百伙 (21:10)

執行副主席兼總經理鄭志剛表示，新世界將「加碼」，預計合共撥出300萬平方呎農地興建創意社會房屋，希望可以把100萬平方呎的地皮首選可給予「要有光」，幫助有小朋友的低收入家庭等，亦可以將地皮捐給其他非牟利機構用作發展基層房屋，紓緩社會房屋問題，如果政府需要用於建屋幫助基層，對此持開放態度。

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鄭志剛和「要有光」創辦人兼行政總裁余偉業指出，早於去年1月已與「要有光」簽訂合作備忘錄，此三幅地皮附近並無集團其他相連地皮，故不會發生「利益輸送」的情況。

該批「光村」有4大特點，主要對象是有小朋友的低收入家庭；創意社區將提供住屋硬件之外，亦將有全面軟件配合，如協助小朋友發揮創意的遊樂設施、本地小店等。

至於光村的租金水平，余偉業表示，租金水平會視乎住戶支付能力而定，例如如有住戶需要應付醫療開支，則可繳付較便宜的租金，而非固定租金；一般住戶會租住3年，單位流轉率達100%，由於住戶在租金處於可支付水平，而又得到社區配套，增加上流力。

對於選「要有光」合作，鄭志剛說是由於大家理念相近，均想探索新解決方案，用新思維去改善住屋問題，並結合雙方不同的長處，透過創新的形式，推動基層向上流動，給他們一個新希望、新開始，希望藉著一小步，激發各方用創意踏出更大步，為解決房屋問題帶來新契機。

集團早於2016年已支持「要有光」，並透過周大福基金會捐款復修及翻新深井「光屋」，光屋樓高五層，總樓面面積20,000多平方呎，共45個單位。

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