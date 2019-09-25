消毒產品再多2款含菌　共8款須回收 (22:31)

輕井清洗消毒液由輕井會社有限公司供應，必療治洗必泰消毒清洗液由寶源（美國）藥業有限公司供應。兩間公司自願回收上述產品，並已設立電話熱線，於辦公時間解答相關查詢。

衛生署發言人指出，根據條例， 含低濃度氯己定而沒有標籤用於破損皮膚或處理傷口的產品並不列作 藥劑製品。最近，香港藥劑業及毒藥管理局已開會決定會參考國際有關消毒用品的規管安排， 再研究現時該類消費品是否需要作為藥劑製品規管。 管理局轄下相關的委員會已舉行特別會議， 委員參考國際有關消毒用品的規管安排， 並會向藥劑業及毒藥管理局提交就含有氯己定產品的規管建議。

衞生署衞生防護中心正繼續跟進洋蔥伯克氏菌感染個案組群病人的情 況，查詢他們感染該病前曾否使用消毒產品 ，以及相關品牌資料。

現時共8款消毒產品要回收：

1. Pro-Medi Prosept solution

2. Smart Medi洗必泰消毒清洗液

3. 麥氏醫生消毒清洗液

4. 必療治洗必泰消毒清洗液

上述款產品的供應商為寶源（美國）藥業有限公司，電話熱線為2411 3463、2411 3182。

5. Kam's KS-MED solution

6. 洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical）

上述2款產品供應商為金星藥行，電話熱線為2392 7537。

7. 加護殺菌消毒液

上述產品供應商為昭隆行有限公司，電話熱線為2475 9168。

8. 輕井清洗消毒液

上述產品供應商輕井會社有限公司，電話熱線為3525 1738。

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