消毒產品再多2款含菌　共8款須回收 (22:31)

衞生署今日（25日）公布，根據香港大學提供的資料，一款名為輕井清洗消毒液的消毒藥水被驗出對洋蔥伯克氏菌及無色桿菌呈陽性反應；另一款名為必療治洗必泰消毒清洗液的產品被驗出對羅爾斯頓氏菌呈陽性反應，署方促市民留意並會回收。署方指出，有關產品均含有0.05%氯己定，根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（條例），並不列作藥劑製品。
輕井清洗消毒液由輕井會社有限公司供應，必療治洗必泰消毒清洗液由寶源（美國）藥業有限公司供應。兩間公司自願回收上述產品，並已設立電話熱線，於辦公時間解答相關查詢。
衛生署發言人指出，根據條例，
衞生署衞生防護中心正繼續跟進洋蔥伯克氏菌感染個案組群病人的情
現時共8款消毒產品要回收：
1. Pro-Medi Prosept solution
2. Smart Medi洗必泰消毒清洗液
3. 麥氏醫生消毒清洗液
4. 必療治洗必泰消毒清洗液
上述款產品的供應商為寶源（美國）藥業有限公司，電話熱線為2411 3463、2411 3182。
5. Kam's KS-MED solution
6. 洗必泰殺菌.消毒水（KS Medical）
上述2款產品供應商為金星藥行，電話熱線為2392 7537。
7. 加護殺菌消毒液
上述產品供應商為昭隆行有限公司，電話熱線為2475 9168。
8. 輕井清洗消毒液
上述產品供應商輕井會社有限公司，電話熱線為3525 1738。