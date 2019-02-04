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【831太子站】被速龍打頭穿三洞縫14針　痛楚一生難忘　中學生入稟索償一哥尋真相 (19:22)

「警察就像對待獵物一樣，打完人之後成身血，然後在（車廂）外面慢慢觀賞（傷者）瀕死般流血。」8月31日在港鐵太子站被警員打穿頭縫14針，需留院9日的中學生Ken（化名）回想遇襲經過仍猶有餘悸。他接受《明報》專訪表示，對於被打並無特別憤怒，「原來現實就是這樣，警察權力大到『做乜都得』，不需要付出代價」。他已入稟向警務處長盧偉聰索償，並期望索取太子站CCTV還原真相，令涉濫暴的警員得以繩之於法。

Ken於事發當日曾去銅鑼灣「逛街」，至晚上10時許乘搭往調景嶺方向的觀塘線港鐵回家。他憶述，列車駛到太子站時，突然有一名身穿藍色上衣的中年男子向人群舉起鐵錘，雙方後來爆發衝突，有人丟雨傘、噴滅火筒等，其後港鐵緊急廣播要求站內人士離開。

他表示，當時情況混亂，車廂內「打緊交咁滯」。眾人見到有一輛荃灣線往中環方向的列車停泊在對面4號月台，隨即離開發生衝突的車廂，走到往中環的列車暫避。Ken表示，進入該車廂後，他站着背向月台收拾背囊，當時身穿白色上衣、沒有佩戴口罩或攜帶裝備，惟突然感到被人襲擊，「被打了第一棍時，我都不知道（發生什麼事），向前傾了一下；第二棍我感覺到很大力，左身撞向牆邊；他們繼續打第三棍，之後我跌倒在地上」。

他表示，被打後轉身望才發現，背後有約10名速龍警員向他揮動警棍，而旁邊的乘客爭相走避，險釀人踩人事件。「我記得很清楚，被打至倒地後，我下意識跟速龍講對不起。雖然現在回想，我根本不用道歉，但當時很害怕、很無助。」

他其後與另外兩名傷者在油麻地站送往廣華醫院治理，驗傷時發現左肩膊位置血腫，左大腿有手掌般大的瘀血，左膝蓋和左小腿都有瘀血；頭部穿三洞，分別有兩個3厘米和一個5厘米傷口，需縫14針，留醫廣華9日。他說洗傷口時劇痛無比，一輩子都難以忘懷，不明白為何自己如此年輕便要承受這些痛楚。

「對於7．21事件，看完之後會非常憤怒，很難平復心情。現在我受襲反而沒有什麼感覺，沒有憤怒，感覺好平和，原來現實就是這樣，警察權力大到『做乜都得』，不需要付出代價」。對於警員辱罵示威者「曱甴」、無差別攻擊市民，甚至與白衣人「搭膊頭」，他認為警員未有嚴正執行職務，加劇警民關係惡化，「恐怕長遠都無法修復，因為警察個底已經花晒，除非解僱3萬名警員，沒有可能了，唯一的就是警察遺臭萬年」。

Ken已由父親代表、入稟區域法院向警務處長盧偉聰索償，他期望尋找8．31事件的真相，並索取太子站CCTV，令打人警員得到應有的懲罰。「我對此感到光榮，可以為這場運動付出。」

明報記者 許芳文 戴晴曦

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