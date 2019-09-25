25年前借地址註冊公司後遭解散　兩內地入稟申覆核恢復註冊 (17:54)

兩名申請人為張瑞琴和曾維，建議答辯人為公司註冊處。司法覆核針對公司註冊處在2019年7月11日拒絕申請人根據《公司（清盤及雜項條文）條例》恢復「英群國際有限公司」註冊的決定。

入稟狀指出，申請人張瑞琴在1993年底欲來港置業，以作為其胞妹在港讀書的住所，惟她不諳香港法律，故接納朋友意見在港註冊成立「英群國際有限公司」，兩名申請人則成為股東及董事，以便置業。因兩人在香港沒有住址，故透過朋友借用他人的長沙灣道地址註冊公司，並於1994年初以公司名義購入觀塘月華街月華大廈一單位，當時市價約118萬元，而單位的地租及差餉均由申請人或其妹繳交。

直至1996年，借出地址的業主賣出該長沙灣道物業，但沒有知會申請人，引致公司註冊處翌年如常寄信至該地址，稱公司連續兩年沒有交周年申報表，但無人通知申請人相關事宜，公司終在1998年被下令解散。

申請人去年中旬得知觀塘有重建計劃，查冊後發現公司早前20年前被解散，並於今年初申請恢復該公司註冊。公司註冊處回應稱，申請時限只有20年，沒有權力處理逾時申請。

申請人認為有關決定不當，或涉違反《基本法》105條保障私人財產，並要求法院下令撤銷公司註冊處該決定，並宣布註冊處錯誤應用《公司（清盤及雜項條文）條例》，而處方有權力在超過20年時限後，仍可決定恢復公司註冊。

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